Times: Великобритания будет платить беженцам за добровольный переезд в Руанду

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Правительство Великобритании предложило новую схему для просителей убежища, чьи заявки были отклонены.
Вместо депортации на родину, они могут выбрать добровольный переезд в Руанду и получить выплаты в размере до £3 тыс. ($3,8 тыс.) от британского правительства. Эту информацию опубликовала газета The Times, ссылаясь на представителя Министерства внутренних дел Великобритании.
Согласно представленной схеме, просителям убежища предлагается не возвращаться в свою страну происхождения, а выбрать переезд в Руанду. Министерство считает, что такой подход может заинтересовать граждан из стран, охваченных военными конфликтами или находящихся под авторитарным правлением.
По данным The Times, возможностью воспользоваться этим предложением могут воспользоваться десятки тысяч человек. В 2023 году более 30 тыс. прошений на получение убежища были отклонены, и часть из них могла бы выбрать эту альтернативу.
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Согласно представленной схеме, просителям убежища предлагается не возвращаться в свою страну происхождения, а выбрать переезд в Руанду. Министерство считает, что такой подход может заинтересовать граждан из стран, охваченных военными конфликтами или находящихся под авторитарным правлением.
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Артем Кузьмин