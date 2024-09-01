Экс-замглавы Минобороны Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Бывший первый заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил в суде, что не будет пытаться скрыться от правоохранителей, если его отпустят из СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Уточняется, что Иванов и его адвокаты заявили, что доводы следствия не обоснованы. По словам юристов обвиняемого, причастность Иванова к инкриминируемому преступлению не подтверждается в материалах дела.
Сам Иванов подчеркнул, что у него нет намерений скрываться или препятствовать производству по уголовному делу. Отмечается, что у фигуранта дела имеется постоянное место жительства, прочные социальные связи и положительная характеристика. Поэтому сторона защиты выразила мнение, что Иванова можно перевести под домашний арест.
Однако суд отнесся к доводам юристов Иванова скептически.
Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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Сам Иванов подчеркнул, что у него нет намерений скрываться или препятствовать производству по уголовному делу. Отмечается, что у фигуранта дела имеется постоянное место жительства, прочные социальные связи и положительная характеристика. Поэтому сторона защиты выразила мнение, что Иванова можно перевести под домашний арест.
Однако суд отнесся к доводам юристов Иванова скептически.
Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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Екатерина Коршунова