В Кашире работает Фонд поддержки общественных инициатив и военных

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«При поддержке Каширского «Боевого братства», Совета ветеранов округа и Совета ветеранов ОМВД России по городскому округу Кашира был создан общественный проект «Сила Единства Подмосковья», в рамках которого в муниципалитете осуществляется помощь и поддержка наших военнослужащих. Они доставляют гуманитарную помощь непосредственно в подразделения, принимающие участие в СВО», — рассказали в пресс-службе администрации.
Также в рамках общественного проекта «Сила Единства Подмосковья» работает Центр гуманитарной помощи на территории Рынка на Садовой, где желающие могут оставить помощь и присоединиться к сбору и сортировке гуманитарной помощи.
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