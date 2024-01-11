В Кашире работает Фонд поддержки общественных инициатив и военных

Специалисты завершили ремонт магистрального трубопровода на Ленинградкой улице в Химках. Об этом сообщил корреспондент.

В кротчайшие сроки тепло вернётся в дома жителей Химок, которые остались без отопления из-за ЧП. Специалистами были завершены работы по восстановлению на поврежденном магистральном трубопроводе.

"Из-за аварии отопление и горячее водоснабжение ограничено в 60 многоквартирных домах на улицах Ленинградской, Московской, Пролетарской, Союзной, Энгельса и Первомайской.