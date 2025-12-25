Тишков: в России сформировалась сбалансированная модель языковой политики
За годы действия предыдущей версии Стратегии государственной национальной политики (2012–2025) в России, включая Татарстан, сформировалась сбалансированная модель языковой политики. Об этом заявил историк и этнолог Валерий Тишков.
Эксперт в беседе с «Татар-информом» отметил, что владение двумя языками сегодня рассматривается как преимущество, однако полностью решить вопросы языкового равенства не удалось, особенно это касается малочисленных этнических групп и языков меньшинств. Он подчеркнул важность отсутствия насильственной ассимиляции: запрещать говорить на родном языке или лишать уроков недопустимо, а такие случаи в соседних странах встречаются.
Тишков добавил, что в целом ситуация выровнялась, хотя перекосы сохраняются. По его словам, идеальная формула еще не выработана, и новые законы вместе с дебатами среди ученых, политиков и практиков помогут в дальнейшем совершенствовать языковую политику в России.
