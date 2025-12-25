В Новосибирске из-за увольнения водителей-мигрантов стало меньше троллейбусов
В Новосибирске резко сократилось количество ежедневных рейсов троллейбусов из-за увольнения водителей-мигрантов.
По данным Om1 Новосибирск, критическая ситуация сложилась именно для троллейбусного парка.
«Критическая ситуация, с учетом особой категории водительского удостоверения, сложилась в МКП "Горэлектротранспорт", а именно категория «Тб». На иные виды наземного пассажирского транспорта сложившаяся ситуация не оказала значительного влияния», — рассказали в администрации города.
Так, число водителей троллейбусов сократилось с 459 до 400 человек. Из-за этого количество машин на линии пришлось уменьшить с 229 до 194. Отмечается, что всего может быть уволено порядка 100 водителей. Из-за этого в городе повысили стоимость проезда до 45 рублей.