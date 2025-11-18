18 ноября 2025, 04:29

DPA: выступавшие более 60 лет близнецы Кесслер умерли в один день

Фото: istockphoto / Diy13

В немецком Грюнвальде в один день скончались известные близняшки Эллен и Алиса Кесслер. Сестрам было 89 лет, пишет информационное агентство DPA.