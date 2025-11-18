Выступавшие более 60 лет близнецы Кесслер умерли в один день
В немецком Грюнвальде в один день скончались известные близняшки Эллен и Алиса Кесслер. Сестрам было 89 лет, пишет информационное агентство DPA.
В доме, где проживали артистки, проводилась полицейская операция. При этом правоохранительные органы не раскрыли деталей произошедшего. В отчете полиции указано, что в результате обыска жилья признаков преступления не обнаружено.
Творческий путь сестёр начался в детстве. Они стали танцевать под руководством отца, а затем вошли в состав детского балета при Лейпцигской опере. Впоследствии их карьера вышла на международный уровень.
Более 60 лет Кесслеры выступали на сцене, сотрудничая с такими звездами, как Фрэнк Синатра, Гарри Белафонте и Фред Астер. Даже в возрасте 80 лет близняшки продолжали сценическую деятельность, играя в мюзикле Удо Юргенса «Я никогда не был в Нью‑Йорке».
Наибольшую популярность сёстры завоевали за пределами Германии. Их хорошо знали и любили в США, Италии и Франции.
