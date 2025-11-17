В ГД хотят изымать детей у психически больных родителей после случая с обезглавленным мальчиком
Депутат Госдумы Нина Останина предложила изымать детей из семей, где родители находятся в душевном расстройстве.
Как пишет Life.ru, поводом для инициативы стала история с находкой рюкзака с отрезанной головой шестилетнего мальчика в Гольяновском пруду. Мать призналась в преступлении, она состояла на учёте как наркозависимая и имела психические расстройства, говорится в материале.
Останина выразила возмущение тем, что медики и психиатры, наблюдавшие тяжёлое состояние матери, не подали сигнал в соответствующие органы, а службы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних не изолировали ребёнка при первом вызове скорой помощи.
По её мнению, органы опеки должны немедленно реагировать и, при необходимости, забирать детей из опасной среды. При этом изъятие не всегда означает помещение в детский центр. Может быть передача близким родственникам.
Депутат также заявила, что расправу над мальчиком мог совершить только психически нездоровый человек. Парламентарий предложила привлечь к ответственности не только мать, но и лечащего психиатра с работниками опеки, отметив, что врачебная тайна не должна препятствовать предотвращению угрозы для третьих лиц.
