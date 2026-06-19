Тишковец: в выходные в Москву вернется «красное лето»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в выходные в Москву вернется «красное лето». В воскресенье воздух может прогреться до плюс 25 градусов, а температура выйдет на уровень июльской нормы. Об этом пишет РИА Новости.
Ночью и утром в субботу через столицу пройдет вторичный холодный фронт. Он принесет небольшой очаговый дождь. Температура ночью составит плюс 13 градусов. Днем, на фоне роста атмосферного давления, погода начнет улучшаться, а воздух прогреется до плюс 18–21. С севера подует ветер со скоростью девяти метров в секунду.
В воскресенье, в день летнего солнцестояния, погоду в Москве определит гребень антициклона. Синоптик ожидает солнечный день без осадков. Ветер будет северный и северо-западный, со скоростью 1–6 метров в секунду. В сумерках температура опустится до плюс 13 градусов.
Днем столбики термометров покажут плюс 22–25 градусов. По словам Тишковца, такой температурный фон не только вернется в климатические рамки июня, но и превысит норму, приблизившись к показателям середины лета. Синоптик добавил, что в этот день солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом, а продолжительность светового дня составит 17,5 часа.
Читайте также: