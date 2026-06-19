Тишковец: в выходные в Москву вернется «красное лето»

19 июня 2026, 08:54

Фото: iStock/batuhan toker

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в выходные в Москву вернется «красное лето». В воскресенье воздух может прогреться до плюс 25 градусов, а температура выйдет на уровень июльской нормы. Об этом пишет РИА Новости.