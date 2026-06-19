Почти 800 детей числились пропавшими в России в прошлом году

19 июня 2026, 04:23

РИА Новости: В 2025 году в России велся поиск 773 детей, удалось найти 704

Фото: iStock/djedzura

В России в прошлом году разыскивали более 770 несовершеннолетних, большая часть из них нашлась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Евгения Артемова.