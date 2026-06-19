Почти 800 детей числились пропавшими в России в прошлом году
В России в прошлом году разыскивали более 770 несовершеннолетних, большая часть из них нашлась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Евгения Артемова.
По его словам, в 2025 году в розыск объявили 773 ребёнка, из которых 146 были младше 14 лет. Сотрудники МВД подтвердили, что удалось установить местонахождение 704 несовершеннолетних.
В первом квартале 2026 года искали 206 подростков, из них 35 – малолетние. К настоящему моменту нашли 180 пропавших, включая 26 детей до 14 лет. Всего с учётом без вести исчезнувших в предыдущие годы ребят специалистам все еще предстоит обнаружить 976 несовершеннолетних.
Представитель МВД отметил, что значительную долю пропавших составляют подростки, сбегающие из детских домов и неблагополучных семей. Нередко они сознательно уклоняются от поисков, скрываясь от родителей, опекунов и сотрудников полиции.
Читайте также: