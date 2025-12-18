Тысячи бананов выбросило на побережье Англии
На побережье Западного Суссекса в Англии вынесло тысячи бананов. Об этом пишет газета The Guardian.
Между островом Уайт и материком с рефрижераторного судна Baltic Klipper за борт упали 16 контейнеров. Восемь из них были заполнены бананами, два — плантанами, один — авокадо, а пять оказались пустыми.
Часть контейнеров вскрылась, и фрукты начали дрейфовать, после чего их прибило к берегу. Это привело к временным изменениям судоходным маршрутов и задержке выхода круизного судна P&O Cruises Iona из Саутгемптона.
Власти призвали людей держаться подальше от места происшествия, так контейнеры и острые обломки от них представляют опасность. Тем, кто забрал фрукты, рекомендовали их немедленно выбросить, так как они могут быть непригодны для употребления.
В свою очередь, береговая охрана напомнила, что все предметы, оставшиеся после кораблекрушений, должны быть задекларированы. Если не сообщить о находке в течение 28 дней, то возможен штраф до £2500. Однако позже выяснилось, что в этом случае вмешательство не требуется, поскольку груз скоропортящийся.
