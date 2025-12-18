Женщина получила условный срок за стрельбу по восьмилетнему мальчику
Суд в Тверской области дал 68-летней женщине два года условно за выстрел из пневматической винтовки в 8-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл 10 августа в деревне Кострецы Максатихинского района. Женщина выстрелила из пневматической винтовки в сторону мальчика, который управлял квадроциклом. Фигурантке не понравился шум от транспортного средства. Ребёнок получил лёгкие повреждения.
Суд признал её виновной по статье о хулиганстве и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, обвиняемая должна выплатить мальчику компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
