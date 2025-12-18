В Тайланде россиянину грозит срок за разбитый стол при сексе с трансгендером*
В Тайланде туристу из России грозит уголовный срок за разбитый стеклянный стол, который он сломал во время секса с трансгендером*. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Никита из Новосибирска прилетел в Таиланд осенью и сначала жил в отеле, а затем решил остаться подольше. Через знакомых он снял жильё у местной жительницы по имени Суниса, договорившись об аренде на три месяца и оплате около 20 тысяч бат в месяц. Однако уже через несколько дней турист потратил все деньги и оказался не в состоянии продолжать аренду.
Поводом для конфликта стал разбитый стеклянный стол в квартире, за который хозяйка потребовала компенсацию. Он его словал во время секса с трансгендером*. Ссора быстро переросла в угрозы: мужчина заявил, что может расправиться с владелицей жилья. После этого женщина обратилась в полицию.
В результате против россиянина возбудили дело об угрозах. Ему грозит крупный штраф в сотни тысяч бат, а в случае неуплаты — тюремный срок. Кроме того, тайские власти намерены закрыть ему въезд в страну сроком на 99 лет.
