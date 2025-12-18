Пассажир с галлюцинациями пытался открыть дверь самолета на высоте 5 километров
Пассажир авиакомпании Alaska Airlines пытался открыть дверь самолета на высоте более пяти километров. Об этом сообщает портал Alaska's News Source.
Инцидент произошел 10 декабря во время рейса из Дедхорса в Анкоридж. В тот день 47-летний Кассиан Уильям Фредерикса дрожал и делал тревожные заявления на весь салон. В какой-то момент он подбежал к выходу и поднял рычаг двери, однако осуществить задуманное ему помешали попутчики.
Очевидцы утверждают, что он кричал о передозировке, просил остановить самолет и спрашивал, как разбить окно. Также во время полета пассажир заявил: «Крылья исчезли. Мы все разобьемся». Бортпроводнице он сказал, что «из вентиляционных отверстий идет метамфетамин».
Члены экипажа отметили, что мужчина не был пьян, но вел себя «странно и неадекватно», из-за чего пилоты думали об аварийной посадке. После приземления его задержали и отправили на медосвидетельствование.
В больнице он рассказал врачу, что много дней пил, испытывал галлюцинации и не помнил последние два года жизни, а также принимал антидепрессант. 18 декабря ему предъявили обвинения за создание помех работе экипажа. Теперь мужчине грозит тюремное заключение.
