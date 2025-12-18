Пассажир с галлюцинациями пытался открыть дверь самолета на высоте 5 километров

18 декабря 2025, 15:47

В США пассажир с галлюцинациями пытался открыть дверь самолета в воздухе

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Пассажир авиакомпании Alaska Airlines пытался открыть дверь самолета на высоте более пяти километров. Об этом сообщает портал Alaska's News Source.