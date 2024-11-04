Тысячи болотных плавучих пауков оказались на воле в Великобритании

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Работники Честерского зоопарка в Великобритании выпустили на волю тысячи болотных плавучих пауков. Об этом сообщает британская газета The Sun. У вида Dolomedes plantarius или охотник полосатый, отмечается, был самый крупный брачный сезон.
«В настоящее время насчитывается более 10 тыс. размножающихся самок, и это число может возрасти», — говорится в материале.Работники зоопарка с гордостью говорят о столь высоких показателях размножения, так как совсем недавно этот вид находился на грани вымирания.
Издание пишет, что болотные пауки ведут полуводный образ жизни, бегая по поверхностям водоемов и питаясь стрекозами, водомерками и даже мелкой рыбой.
В зоопарке уверяют, что несмотря на отпугивающий внешний вид, болотные пауки безвредны для людей. Однако в местных соцсетях люди с опаской отреагировали на новость о столь крупном «освобождении» пауков.
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