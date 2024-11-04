Тысячи болотных плавучих пауков оказались на воле в Великобритании

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия переправы вечером 3 ноября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Ограничение на движение действовало чуть больше часа.