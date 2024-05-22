Тысячи людей вышли на улицы для прощания с президентом Ирана — видео

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Тысячи иранцев вышли на улица Тегерана, чтобы проститься с погибшим президентом Эбрахимом Раиси, сообщает Al Jazeera.
Видео публикует РБК.
Как сообщает издание, молитву возглавил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В Тегеране подняли огромные транспаранты, которые прославляют покойного президента как «мученика».
Люди с ночи стояли у Большой мечети Хомейни в Тегеране. Все готовились к траурной церемонии.
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Как сообщает издание, молитву возглавил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В Тегеране подняли огромные транспаранты, которые прославляют покойного президента как «мученика».
Люди с ночи стояли у Большой мечети Хомейни в Тегеране. Все готовились к траурной церемонии.
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Алёна Самарева