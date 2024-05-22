«Стало лучше»: В США позлорадствовали над гибелью президента Ирана

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что народ Ирана и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. Слова политика передает РИА Новости.
«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — заявил Блинкен.Так он ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси мертв».
Он добавил, что в Соединённых Штатах не оплакивают гибель Раиси, а в ООН не стали бы объявлять минуту молчания в память о нем. Стоит отметить, что ранее Госдепартамент выразил соболезнования в связи с гибелью иранского лидера.
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси разбился 19 мая в горах около Азербайджана.
До этого турецкое СМИ указало на странности в крушении вертолета с президентом Ирана. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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