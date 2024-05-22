В администрации президента Ирана раскрыли подробности крушения вертолета Раиси

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Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, надеющийся в сопровождавшем Эбрахима Раиси вертолете, раскрыл детали крушения его воздушного судна, сообщает IRNA.
Как утверждает Эсмаили, изначально в ходе полета погодные условия были благоприятные. Спустя 30 минут около медного рудника Сунгун возникла облачность.
Экипаж их вертолета пытался выйти на контакт с пассажирами пропавшего судна, но никто не отвечал. Позже с ними связался Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с иранским лидером. Он заявил, что плохо себя чувствует и не знает, где находится.
Эсмаили добавил, что видел облако только в одном ущелье, на ограниченной территории, поэтому ему было сложно сказать, могли ли плохие погодные условия стать фактором крушения.
Ранее в США позлорадствовали над гибелью президента Ирана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — рассказал глава администрации президента.
Экипаж их вертолета пытался выйти на контакт с пассажирами пропавшего судна, но никто не отвечал. Позже с ними связался Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с иранским лидером. Он заявил, что плохо себя чувствует и не знает, где находится.
Эсмаили добавил, что видел облако только в одном ущелье, на ограниченной территории, поэтому ему было сложно сказать, могли ли плохие погодные условия стать фактором крушения.
Ранее в США позлорадствовали над гибелью президента Ирана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак