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В администрации президента Ирана раскрыли подробности крушения вертолета Раиси

Глава администрации Раиси Эсмаили рассказал новые детали крушения вертолета
22 мая 2024, 05:14
Фото: istock / camptoloma

Фото: istock / camptoloma

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, надеющийся в сопровождавшем Эбрахима Раиси вертолете, раскрыл детали крушения его воздушного судна, сообщает IRNA.
Как утверждает Эсмаили, изначально в ходе полета погодные условия были благоприятные. Спустя 30 минут около медного рудника Сунгун возникла облачность.

«Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — рассказал глава администрации президента.


Экипаж их вертолета пытался выйти на контакт с пассажирами пропавшего судна, но никто не отвечал. Позже с ними связался Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с иранским лидером. Он заявил, что плохо себя чувствует и не знает, где находится.

Эсмаили добавил, что видел облако только в одном ущелье, на ограниченной территории, поэтому ему было сложно сказать, могли ли плохие погодные условия стать фактором крушения.

Ранее в США позлорадствовали над гибелью президента Ирана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Женщина пострадала в Белгородской области после атаки ВСУ на автомобиль

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#иран
Россиянку отправили в колонию за госизмену и шпионаж в пользу Украины
В Забайкалье женщину приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Украины
22 мая 2024, 06:03

Фото: istock / AMilkin

Забайкальский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы женщину, причастную к совершению госизмены в форме шпионажа в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
«Суд признал Сулимову А.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год», — сказано в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.

Забайкалку задержали в октябре 2023 года по подозрению в госизмене. По данным следствия, девушка по заданию спецслужбы Украины собирала и передавала материалы, которые содержали информацию о передвижении по территории региона военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО на Украине.

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В Москве возбудили дело после того, как нашли в водоеме тело ребенка
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела ребенка в московской реке
22 мая 2024, 03:11

Фото: istock / Петр Ткаченко

После нахождения тела ребёнка в водоеме Москвы заведено уголовное дело по статье об убийстве. Как сообщает столичный главк СКР, следователи устанавливают личность матери погибшего.
До этого СК сообщал, что следователи начали проверку после того, как в водоеме на юго-востоке Москвы обнаружили тело ребенка. В Телеграм-канале столичной прокуратуры уточняется, тело нашли в реке Чурилиха в парке района Кузьминки.

«По факту обнаружения тела ребенка в водоеме на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело (часть 2 статья 105 УК РФ - убийство)... Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери ребенка», — сказано в сообщении.
Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются свидетели. Чтобы установить точную причину смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что боеприпас едва не убил ребенка в Белгородской области.

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Женщина пострадала в Белгородской области после атаки ВСУ на автомобиль

#убийство
#скр
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#ук
#ребёнок
#смерть
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Сбежавшая от родни чеченка рассказала детали конфликта у отделения полиция
Сбежавшая чеченка Заурбекова поделилась подробностями о конфликте в МВД
22 мая 2024, 01:23

Фото: istock / ???? ??????

Сбежавшая от родственников чеченка Лия Заурбекова записала новое видео, где рассказала о деталях конфликта в отделении полиции. Об этом сообщает Msk1.ru.
Как утверждает девушка, она отправилась в полицию вместе со своим другом Артемом. С мужчиной она познакомилась за полгода до инцидента, за это время между ними установились доверительные отношения. При этом сотрудники правоохранительных органов заверяли Лию, что она не встретит близких, но возле участка ее уже ждали порядка 10 человек.

Чеченка заявила, что ей предложили разобраться с семьей самостоятельно. После того, как пара вышла из отделения, на них напали. Артем вернулся и написал заявление об избиении.

Заурбекова уточнила, что друг не принуждал ее к побегу. Родственники считают иначе, они полагают, что Артем «вербовал» их дочь.

Она добавила, что давно хотела сбежать из дома из-за рукоприкладства.

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Женщина пострадала в Белгородской области после атаки ВСУ на автомобиль

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#человек
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#девушка
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Гладков назвал имена всех погибших при обстреле дома в Белгороде
Гладков опубликовал список жертв при обрушении многоэтажки в Белгороде
22 мая 2024, 00:10

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Власти установили имена всех жертв обрушения многоэтажного дома в Белгороде, произошедшее вследствие атаки ВСУ. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Трагедия унесла жизни Сульженко Юлии и Екатерины, Проценко Владимира, Гнедыш Авроры и Екатерины, Крикуновых Андрея и Елены, Марины и Кирилла, Олейниковой Светланы, Ефремовой Анастасии, Чудных Евгении, Ермолаевой Натальи, Колегаева Валерии, Михеевой Екатерины, Ульяновой Елизаветы, Кирюты Виктора. Возраст погибших — от 8 до 80 лет.

Гладков еще раз принес соболезнования родственникам и близким погибших.

«Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом», — написал Гладков.
12 мая в Белгороде в результате массированного обстрела со стороны украинских войск обрушилась часть многоквартирного дома на улице Щорса. В здание попали фрагменты ракеты ВСУ «Точка-У». Спасатели вызволили из-под завалов живыми 17 человек.

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Женщина пострадала в Белгородской области после атаки ВСУ на автомобиль

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Подозреваемым в убийстве семи человек под Херсоном предъявили обвинения
Фигурантам дела об убийстве семи человек под Херсоном грозит пожизненное
21 мая 2024, 23:30

Фото: istock / choochart choochaikupt

Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявили обвинения. Преступникам грозят сроки вплоть до пожизненного. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Расследованием дела занимается Главное военное следственное управление СК России.

Подозреваемым вменяют обвинения по 105-й статье УК РФ («Убийство»), 2 часть, пунктам «а», «ж», «и», «к», а также 167-й статье («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), часть 2.

Тело первой жертвы со следами ожогов и пулевых ранений было найдено утром 24 апреля в одном из сел Херсонской области. Спустя время число потерпевших от их действий выросло до семи человек, а все тела, по данным правоохранителей, были обнаружены в разных местах в Подо-Калиновке и Абрикосовке.

Фигуранты также сожгли два дома при помощи топлива и гранаты, пытались поджечь еще один, сообщал ранее собеседник издания.

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Отец посадил маленького ребенка за руль машины в Свердловской области
В Свердловской области отец вез ребенка на руках за рулем из-за капризов
21 мая 2024, 22:39

Фото: iStock/igoriss

Житель Свердловской области хотел, чтобы его ребенок перестал капризничать, поэтому посадил его за руль.
Об этом рассказали в управлении ГИБДД по региону. Правоохранителям стало известно о халатности отца-водителя во время мониторинга соцсетей.

На одном из кадров они заметили, что во время движения авто на руках у водителя сидел маленький ребенок. Они оперативно разыскали нарушителя, им оказался 27-летний мужчина.

Во время допроса он пояснил, что ребенок сильно капризничал, поэтому он посадил его на колени за руль. Свою вину мужчина полностью признал. Теперь ему придется выплатить штраф.

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#ребёнок
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Поезд дважды переехал школьника в метро в Казани
Mash Iptash: в казанском метро поезд два раза переехал школьника
21 мая 2024, 22:22

Фото: iStock/denisgo

Казанский школьник оказался на рельсах в метро, пишет Mash Iptash.
По данным Telegram-канала, все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав.

Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника. Пока точная причина произошедшего неизвестна.

Ранее в Петербурге мужчина попал под электропоезд и выжил, но лишился части руки. Поезда не ходили около получаса, пока врачи пытались оказать помощь человеку. После этого движение возобновили.

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#поезд
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Женщина пострадала в Белгородской области после атаки ВСУ на автомобиль
21 мая 2024, 22:12

Фото: iStock/Pawel Kajak

ВСУ атаковали движущийся автомобиль в Белгородской области, пострадала женщина.
Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, движущаяся по дороге машина была атакована украинской армией с помощью дрона-камикадзе. Все случилось между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. Пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля.

Пострадавшая с осколочным ранением бедра самостоятельно обратилась в горбольницу №2 Белгорода. Врачи оказали ей необходимую медпомощь.

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#всу
#белгородская область
#женщины
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Опубликованы кадры массовой драки со стрельбой в московском Бирюлево
Момент драки со стрельбой в московском Бирюлево попал на видео
21 мая 2024, 21:49

Фото: iStock/nixki

Момент стрельбы в районе Бирюлево Западное в Москве попал на видео.
Кадры публикуют «Известия». По данным издания, о массовой драке со стрельбой сообщили в соцсетях очевидцы. В ней участвовали около десяти человек.

Как сообщили в московской прокуратуре, по предварительной информации, конфликт с применением оружия произошел на улице Медынской. Есть пострадавшие.

Сейчас следствие выясняет все детали случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Telegram-канала «112», пострадали четыре человека.

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