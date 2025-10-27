Авиакомпания отдала 5,5 млн рублей за одну ошибку стюардессы
Стюардесса случайно раскрыла надувной трап перед вылетом — это обошлось авиакомпании в несколько миллионов рублей. Об этом пишет Rolling Out.
Инцидент случился 25 октября на рейсе Delta Airlines из Питтсбурга в Солт‑Лейк‑Сити. Во время предполетной проверки одна из бортпроводниц с 26‑летним стажем невольно потянула рычаг, из‑за чего сработал аварийный надувной трап.
Он развернулся за несколько секунд и заблокировал доступ к самолёту, в результате пассажиры не могли покинуть салон и рейс отложили на четыре часа. Туристов не выпускали до тех пор, пока инженеры не сдули трап. Бортпроводница извинилась и подчеркнула, что за всю карьеру с ней ничего подобного не происходило.
Надувной трап одноразовый — его придётся заменить, что, по оценкам, обойдётся Delta в $50–70 тысяч (примерно 4–5,5 млн рублей). Кроме того, авиакомпания возместит пассажирам и экипажу ущерб из‑за задержки и покроет расходы тех, кто пропустил стыковочные рейсы.
