Авиакомпания отдала 5,5 млн рублей за одну ошибку стюардессы

27 октября 2025, 20:32

Rolling Out: стюардесса нечаянно расстелила надувной трап в США перед рейсом

Фото: istockphoto/Dushlik

Стюардесса случайно раскрыла надувной трап перед вылетом — это обошлось авиакомпании в несколько миллионов рублей. Об этом пишет Rolling Out.