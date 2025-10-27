Турист сорвался с балкона отеля на популярном курорте и не выжил

27 октября 2025, 19:29

Британский турист погиб из-за обрушения балкона в отеле на Канарских островах

Фото: Istock/Soumen Hazra

Отдыхавший на Канарских островах турист из Великобритании не выжил после падения с высоты шести метров. Об этом сообщает Daily Mail.