Турист сорвался с балкона отеля на популярном курорте и не выжил
Отдыхавший на Канарских островах турист из Великобритании не выжил после падения с высоты шести метров. Об этом сообщает Daily Mail.
Трагический инцидент произошел 25 октября на острове Лансарот. Причиной стали внезапно обрушившиеся перила балкона в гостинице. 56-летнего британца нашли мертвым, вместе с ним сорвался еще один 54-летний турист, который получил серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали и оставили в больнице на неопределенный срок.
Его состояние оценивается как крайне тяжелое.В настоящее время полицейские проводят расследование, которое позволить установить точные причины и обстоятельства произошедшего. Также их задача выяснить, халатно ли относится персонал к обеспечению безопасности отеля.
