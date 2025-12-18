В Москве эскортница заковала пенис клиента в клетку и сбежала
В Москве эскортница заковала пенис клиента в клетку и скрылась — мужчине пришлось ждать помощи до утра. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как оказалось, 47-летний Александр вызвал проститутку, с которой провёл ночь. Во время встречи девушка предложила попробовать БДСМ-аксессуар с замком. Когда оплаченное время закончилось, снять устройство не удалось — механизм заклинило. Несмотря на это, эскортница забрала деньги и уехала.
Мужчина позвонил другу и рассказал о случившемся. Тот попытался помочь, но справиться с замком не смог. Утром приятель вызвал спасателей, однако Александр отказался показывать проблему сотрудникам МЧС из-за смущения. В итоге он самостоятельно отправился в травмпункт.
