Звезда фильма «Один дома» попался на склонении к проституции
Звезду фильма «Один дома» Стерна оштрафовали за попытку снять проститутку
Американского актера Дэниела Стерна, исполнившего роль грабителя-неудачника Марва Мерчинса в двух фильмах «Один дома», оштрафовали за попытку снять проститутку. Об этом сообщает TMZ.
10 декабря 2025 года, в самый разгар рождественских праздников, в отеле города Камарило, штат Калифорния, произошел инцидент с участием 68-летнего актера. Мужчина пытался договориться с женщиной легкого поведения о проведении времени вместе.
Однако его планы нарушили сотрудники правоохранительных органов. Стерна обвинили в подстрекательстве к занятию проституцией и оштрафовали. Сумма взыскания не уточняется.
Читайте также: