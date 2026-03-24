«То, что помещается в кармане»: Названы самые воруемые товары в супермаркетах

24 марта 2026, 15:31

Россияне чаще всего воруют в супермаркетах сливочное масло, колбасу и сыр

Фото: iStock/AndreyPopov

Кражи в магазинах делят на две категории: для себя и на продажу. Чаще всего воруют то, что легко помещается в кармане. Хит-парад самых воруемых товаров в супермаркетах назвал независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.





Он рассказал, что для себя россияне часто воруют еду или недорогую одежду для минимизации рисков, чтобы претензии были как можно меньше. В карман хорошо помещаются лезвия и бритвы, а также пачка сливочного масла, добавил эксперт.





«У службы безопасности ритейлеров есть прямые хит-парады. Практика показывает, что воруют в первую очередь, если для себя — то, что съедобно и что можно быстро съесть: какую-нибудь колбасу, хлебобулочные изделия, плавленые сырки», — уточнил Анфиногенов в разговоре с Life.ru.