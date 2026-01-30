В Подмосковье муж и жена украли из строительного магазина более 60 товаров
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Семейную пару, подозреваемую в краже товаров из крупного строймагазина, задержали сотрудники подмосковной вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из строительного супермаркета, расположенного в посёлке совхоза имени Ленина в Ленинском городском округе.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что двое посетителей сложили в сумку и карманы свыше 60 товаров на сумму более 11 тысяч рублей, а на кассе пробили только самые дешёвые позиции. В число похищенного вошли монтажные комплекты, кронштейны и розетки», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали недобросовестных покупателей. Оказалось, что это проживающие в деревне Мисайлово Ленинского округа 59-летний мужчина и его 51-летняя жена. Их передали полиции для дальнейшего разбирательства.