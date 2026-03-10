В российском городе двое приятелей украли из пункта выдачи заказы на 14,5 млн

10 марта 2026, 12:26

В Петербурге задержали двух мужчин, укравших товары из ПВЗ на 14,5 млн рублей

Фото: Istock/BrianAJackson

В Петербурге полиция задержала двоих мужчин по подозрению в краже товаров из двух пунктов выдачи заказов на Московском проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.