В российском городе двое приятелей украли из пункта выдачи заказы на 14,5 млн
В Петербурге полиция задержала двоих мужчин по подозрению в краже товаров из двух пунктов выдачи заказов на Московском проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошёл 8 марта. Злоумышленники похитили товары из пунктов выдачи маркетплейса. Общая стоимость похищенного составила почти 15 миллионов рублей. Грабители погрузили коробки в автомобиль и собирались скрыться, но оперативники уголовного розыска задержали их с поличным.
В отношении подозреваемых, уроженцев одного из государств Закавказья, возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас задержанные находятся под стражей, полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям.
Ранее в Якутии отца и сына осудили за использование рабского труда.
Читайте также: