17 ноября 2026, 20:27

Лётчик Попов: обледенение могло повлиять на крушение самолёта в Кузбассе

Фото: Istock/iv-serg

Генерал-майор авиации Владимир Попов прокомментировал крушение самолёта Ан-12 в Кузбассе и объяснил, что резкий перепад температур может спровоцировать обледенение воздушного судна.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт пояснил: осенью и зимой повышенная влага и смена температурного режима создают на корпусе самолёта точку росы.

«Если на поверхности самолёта появляется лёд, плавность полёта самолёта меняется очень сильно, может потеряться подъёмная сила или слегка упасть мощность двигателя. А если осколки льда с кромок входного устройства попадают в двигатель, это может привести к обрыву лопаток, перебоям в подаче топлива и проблемам в работе фильтра. Пары влаги конденсируются, образуется ледовая подушка», — рассказал лётчик.