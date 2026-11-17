«Точка росы»: Лётчик раскрыл, что могло повлиять на авиакатастрофу в Кузбассе
Лётчик Попов: обледенение могло повлиять на крушение самолёта в Кузбассе
Генерал-майор авиации Владимир Попов прокомментировал крушение самолёта Ан-12 в Кузбассе и объяснил, что резкий перепад температур может спровоцировать обледенение воздушного судна.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт пояснил: осенью и зимой повышенная влага и смена температурного режима создают на корпусе самолёта точку росы.
«Если на поверхности самолёта появляется лёд, плавность полёта самолёта меняется очень сильно, может потеряться подъёмная сила или слегка упасть мощность двигателя. А если осколки льда с кромок входного устройства попадают в двигатель, это может привести к обрыву лопаток, перебоям в подаче топлива и проблемам в работе фильтра. Пары влаги конденсируются, образуется ледовая подушка», — рассказал лётчик.Попов подчеркнул, что при смене сезонов техники особенно внимательно обслуживают самолёты: проверяют густоту масла и добавляют присадки против кристаллизации влаги для аппаратов, которые пересекают северные районы.