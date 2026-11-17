Стали известны подробности крушения самолёта Ан-12 под Кемерово
Стали известны подробности «авиационного происшествия» под Кемерово. Их приводит Telegram-канал SHOT.
Выяснилось, что в районе села Ягуново потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12, который летел из Новосибирска в Канск. На борту авиалайнера находились 17 человек, все они погибли.
Экипаж до последнего уводил горящий Ан-12 от жилых домов. Обломки разбросало в радиусе 500 метров. Опасных грузов на борту не было, разрушений на земле нет. Причиной катастрофы стало возгорание двигателя: один из моторов загорелся прямо в воздухе, после чего самолёт резко пошёл вниз и взорвался при падении.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк подтвердил авиапроисшествие и лично выехал на место инцидента. В настоящее время там работают пожарные, полиция и другие оперативные службы. Обстоятельства крушения устанавливаются.
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