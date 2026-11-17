В Белграде десять детей серьёзно пострадали при падении на эскалаторе в ТЦ
В Белграде десять детей младшего школьного возраста пострадали при падении на эскалаторе в ТЦ. Об этом сообщает телеканал N1.
Чрезвычайное происшествие случилось на эскалаторе в торговом центре в районе Белград на воде около 14:30 (16:30 мск).
«Семеро детей получили тяжёлые травмы, и трое — лёгкие, в результате падения на эскалаторе в ТЦ «Галерея», как нам подтвердили в службе «скорой помощи». Все десять пострадавших доставлены в Центр неотложной помощи», — передаёт телеканал.Отмечается, что большинству пострадавших 8-9 лет, среди них по пять мальчиков и девочек.
Ранее сообщалось об инциденте под Екатеринбургом. Там шестеро детей отравились парами хлора в сауне.