В Липецкой области украли быка весом в несколько сотен килограммов
В Липецкой области неизвестный похитил девятимесячного быка из незапертого сарая. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Злоумышленник проник на открытую территорию и вывел животное из помещения. Вместе со скотом пропала верёвка — этот факт указывает на то, что быка именно уводили живьём.
Отмечается, что похититель вряд ли действовал в одиночку и без подготовки. Девятимесячный самец коровы весит несколько сотен килограммов, поэтому вывести его незаметно и без посторонней помощи крайне сложно.
О пропаже в полицию сообщил 60-летний владелец животного. Местный житель оценил ущерб в 90 тысяч рублей. Правоохранители проверяют все обстоятельства инцидента и выясняют, кто мог совершить кражу.
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