Наркоман бросил нож в медсестру в московской поликлинике
В Москве задержали 31-летнего мужчину, устроившего кровавый дебош в поликлинике. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ Росгвардии.
По данным правоохранителей, все произошло в поликлинике на улице Куусинена. Один из посетителей вел себя агрессивно: он бросал нож в сторону сотрудницы медучреждения, а затем взял со стойки регистрации шариковую ручку и изранил себя до крови.
Задержанному оказали необходимую помощь и госпитализировали. По предварительной информации, врачи поставили диагноз, указывающий на отравление психотропными веществами.
Ранее сообщалось, что полуголый дебошир чуть не пырнул ножом врача и угрожал медикам в московской поликлинике.
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