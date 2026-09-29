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Наркоман бросил нож в медсестру в московской поликлинике

В Москве задержали мужчину, устроившего дебош в поликлинике
Фото: iStock/Diy13

В Москве задержали 31-летнего мужчину, устроившего кровавый дебош в поликлинике. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ Росгвардии.



По данным правоохранителей, все произошло в поликлинике на улице Куусинена. Один из посетителей вел себя агрессивно: он бросал нож в сторону сотрудницы медучреждения, а затем взял со стойки регистрации шариковую ручку и изранил себя до крови.

Задержанному оказали необходимую помощь и госпитализировали. По предварительной информации, врачи поставили диагноз, указывающий на отравление психотропными веществами.

Ранее сообщалось, что полуголый дебошир чуть не пырнул ножом врача и угрожал медикам в московской поликлинике.

Лидия Пономарева

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