Подмосковные врачи восстановили челюсть пациенту из его берцовой кости

28 июля 2026, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Специалисты МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского восстановили разрушенный опухолью фрагмент челюсти пациента с помощью части его берцовой кости. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мужчина поступил в больницу с жалобами на опухоль нижней челюсти и щеки, которая воспалялась и болела. Биопсия показала, что это кератокиста — доброкачественное новообразование. Но и оно разрушало ткани челюсти и требовало удаления.





«Перед операцией врачи создали индивидуальные резекционные шаблоны, титановую фиксирующую конструкцию и суставную ямку височно-нижнечелюстного сустава. Такой подход позволил нам с максимальной точностью спланировать ход вмешательства и последующую реконструкцию», — рассказал челюстно-лицевой хирург МОНИКИ Дмитрий Окшин.