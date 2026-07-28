Подмосковные врачи восстановили челюсть пациенту из его берцовой кости
Специалисты МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского восстановили разрушенный опухолью фрагмент челюсти пациента с помощью части его берцовой кости. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с жалобами на опухоль нижней челюсти и щеки, которая воспалялась и болела. Биопсия показала, что это кератокиста — доброкачественное новообразование. Но и оно разрушало ткани челюсти и требовало удаления.
«Перед операцией врачи создали индивидуальные резекционные шаблоны, титановую фиксирующую конструкцию и суставную ямку височно-нижнечелюстного сустава. Такой подход позволил нам с максимальной точностью спланировать ход вмешательства и последующую реконструкцию», — рассказал челюстно-лицевой хирург МОНИКИ Дмитрий Окшин.В ходе операции пациенту удалили правую часть нижней челюсти вместе с пораженными тканями — несколькими жевательными мышцами и околоушной слюнной железой. Для восстановления утраченной кости и мягких тканей использовался малоберцовый аутотрансплантат — фрагмент малоберцовой кости, взятый из ноги самого пациента. Его поместили на новое место и подсоединили к сосудам, а также установили искусственную суставную ямку.
Всё это удалось проделать за одну операцию, которая длилась десять часов. Сейчас пациента готовят к выписке.