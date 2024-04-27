В Мособлдуме назвали популярные сферы для трудоустройства среди подростков из Подмосковья

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К 1-му июня в России появится перечень профессий, рекомендованных для подростков. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по молодежной политике Михаила Киселёва, сейчас в этом перечне без малого 50 профессий. Кроме самих профессий для работодателей создадут перечни документов, которые нужно оформить при трудоустройстве несовершеннолетних по конкретной профессии. Подросткам также пропишут пакет документов, который необходим для трудоустройства по каждой специальности.
Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал про изменения после выхода это документа.
Также собеседник сообщил, что трудоустройство подростков в Московской области растёт из года в год.
Самыми востребованными профессии среди подмосковных подростков, по словам Голубева, стали курьеры, промоутеры, операторы колл-центров, помощники вожатых, аниматоры, сотрудники в пункты выдачи заказов, делопроизводители.
Собеседник предупредил, что с 1 марта этого года вступили в силу положения нового федерального закона о занятости населения в РФ, где отдельная глава была посвящена борьбе с нелегальной занятостью.
В завершении беседы Голубев подметил, что молодежь активно делает первые пробы пера в карьерном росте, что непременно надо приветствовать.
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«В этом списке уже 48 самых востребованных специальностей, например, курьеры, дизайнеры, помощники вожатых. Причём перечень еще дорабатывается. Он поможет и работодателям и подросткам, потому что в этих методических рекомендациях будет перечень документов, которые необходимы для каждой профессии и для самих ребят, которые хотят начать трудовую деятельность и для работодателей», — объяснил эксперт.
Также собеседник сообщил, что трудоустройство подростков в Московской области растёт из года в год.
«Статистика ведется органом исполнительной власти, который отвечает за занятость. В Подмосковье временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет постоянно растёт. Если в 2022 году было порядка 18 тысяч ребят трудоустроены, то в прошлом 2023 году — уже 20 тысяч ребят. Средняя заработная плата — 18 тысяч рублей, и есть тенденция к росту. В Подмосковье есть еще бонус: дополнительно для тех, кто устраивается через взаимодействие с центром занятости, выплачивается из бюджета нашего региона на материальною поддержку по 2417 рублей в месяц», — рассказал специалист.
Самыми востребованными профессии среди подмосковных подростков, по словам Голубева, стали курьеры, промоутеры, операторы колл-центров, помощники вожатых, аниматоры, сотрудники в пункты выдачи заказов, делопроизводители.
Собеседник предупредил, что с 1 марта этого года вступили в силу положения нового федерального закона о занятости населения в РФ, где отдельная глава была посвящена борьбе с нелегальной занятостью.
«Работодатели должны знать, что по случаю выявления факта теневой занятости его ждет административная ответственность за уклонение от оформления трудового договора. Штраф для организаций — от 50 до 100 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей. Лучше не нарушать. Если ребята столкнуться с тем, что их толкают на нелегальный рынок, они могут обратиться в прокуратуру или инспекцию по труду, там их защитят», — предупредил эксперт.
В завершении беседы Голубев подметил, что молодежь активно делает первые пробы пера в карьерном росте, что непременно надо приветствовать.
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Анастасия Бондарева