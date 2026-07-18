Гастроэнтеролог раскрыла вред привычки сдерживать газы

18 июля 2026, 11:23

Гастроэнтеролог Бутенко: частое сдерживание газов приводит к запорам

Фото: iStock/seb_ra

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Бутенко рассказала, что привычка постоянно сдерживать газы вредна для ЖКТ. Ее слова приводит Lenta.ru.