Гастроэнтеролог раскрыла вред привычки сдерживать газы
Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Бутенко рассказала, что привычка постоянно сдерживать газы вредна для ЖКТ. Ее слова приводит Lenta.ru.
Врач пояснила, что в течение дня у здорового человека возникает до 1,5 литра кишечных газов, которые в норме должны свободно выводиться. Если этого не происходит, часть содержащихся в них веществ, включая сероводород, метан и углекислый газ, может всасываться в кровоток и вызывать симптомы интоксикации.
Специалист отметила, что сдерживание газов приводит к их накоплению в кишечнике. Из-за этого появляются распирание, вздутие живота, болезненные спазмы, дискомфорт и приступы тошноты. Регулярное подавление естественных позывов также повышает риск перерастяжения кишечной стенки, возникновения хронического болевого синдрома и развития запоров.
Иными последствиями этой привычки эксперт назвала ослабление мышц тазового дна, развитие недержания, синдрома раздраженного кишечника и ухудшение пищеварения.
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