Врач объяснила, как правильно извлечь присосавшегося к коже «наноклеща»
Инфекционист Волкова: для удаления клеща нужно использовать пинцет или клещедер
Детский инфекционист клиники «Будь Здоров» Маргарита Волкова дала рекомендации по действиям при обнаружении присосавшейся нимфы клеща
В беседе с NEWS.ru специалист дала совет использовать тонкий пинцет или специальное устройство — клещедер, которое продаётся в аптечных сетях. По её словам, захватывать паразита нужно очень аккуратно у самого хоботка, ближе к коже.
«Медленными вращательными движениями без рывков выкручивайте его, как шуруп. Рану продезинфицируйте — подойдут йод, спирт или хлоргексидин», — отметила Маргарита.Волкова подчеркнула, что капать на клеща маслом, кремом или жиром нельзя — это вызывает срыгивание содержимого его кишечника в ранку и многократно повышает риск заражения. Если хоботок оторвался и остался в коже, не нужно вытаскивать — организм со временем вытолкнет его сам.
Инфекционист предупредила: живого клеща нужно поместить в герметичную баночку для анализа, сразу после удаления обратиться за медпомощью. Затягивать при этом нельзя — экстренная профилактика работает лишь в первые 72 часа.