Врач объяснила, как правильно извлечь присосавшегося к коже «наноклеща»

18 июля 2026, 11:39

Инфекционист Волкова: для удаления клеща нужно использовать пинцет или клещедер

Фото: Istock/VlarVix

Детский инфекционист клиники «Будь Здоров» Маргарита Волкова дала рекомендации по действиям при обнаружении присосавшейся нимфы клеща





В беседе с NEWS.ru специалист дала совет использовать тонкий пинцет или специальное устройство — клещедер, которое продаётся в аптечных сетях. По её словам, захватывать паразита нужно очень аккуратно у самого хоботка, ближе к коже.

«Медленными вращательными движениями без рывков выкручивайте его, как шуруп. Рану продезинфицируйте — подойдут йод, спирт или хлоргексидин», — отметила Маргарита.