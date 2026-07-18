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Эндокринолог раскрыла неожиданную связь похудения и алкоголя

Эндокринолог Ленькина: препараты для похудения могут снизить интерес к алкоголю
Фото: iStock/Andrii Zorii

Эндокринолог Ирина Ленькина рассказала, что пациенты, принимающие препараты для контроля веса и диабета, стали чаще сообщать о снижении тяги к алкоголю. Ее слова приводит Lenta.ru.



Врач рассказала, что в медицинской практике последней пары лет накапливаются наблюдения, которые связывают прием агонистов рецепторов ГПП-1 с изменением реакции на употребление алкоголя. Пациенты отмечают уменьшение количества выпитого и потерю привычного чувства удовольствия от спиртных напитков.

Эксперт пояснила, что работа системы вознаграждения мозга, отвечающей за наслаждение от еды и вредных привычек, связана с «гормоном счастья». Агонисты ГПП-1 влияют на дофаминовые пути, и мозг начинает меньше реагировать на спиртное как на источник удовольствия, а навязчивое желание выпить ослабевает. Такой результат демонстрировали люди с диагностированным алкогольным расстройством, а не здоровые добровольцы.

Специалист отметила, что некоторые ее пациенты на фоне лечения тирзепатидом говорили о снижении интереса к алкоголю. Она добавила, что применять такие препараты самостоятельно для борьбы с тягой к алкоголю преждевременно. Пока неясно, сохранится ли эффект после отмены препарата, какими будут побочные эффекты и что произойдет с пациентами при долгосрочном приеме, заключила Ленькина.

Лидия Пономарева

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