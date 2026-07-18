Эндокринолог раскрыла неожиданную связь похудения и алкоголя

18 июля 2026, 10:11

Эндокринолог Ленькина: препараты для похудения могут снизить интерес к алкоголю

Фото: iStock/Andrii Zorii

Эндокринолог Ирина Ленькина рассказала, что пациенты, принимающие препараты для контроля веса и диабета, стали чаще сообщать о снижении тяги к алкоголю. Ее слова приводит Lenta.ru.