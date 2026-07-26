«Только одну»: Тревел-блогер описал отношение немцев к алкоголю

26 июля 2026, 16:08

Ирландский тревел-блогер Тим рассказал, что немцы пьют по расписанию

Фото: istockphoto/nitrub

Путешественник Тим поделился наблюдениями о культурных кодах потребления алкоголя в разных странах. По словам блогера, в Германии процесс строго регламентирован: пиво здесь вписывается в четкий график, разделяющий время для работы и время для отдыха, никакого «ну ладно, только одну», цитирует «Лента.ру».





В России, как отметил автор, алкоголь выполняет иную функцию. Местные жители, по его мнению, пьют для того, чтобы снять внутренние барьеры и обрести возможность говорить искренне. Блогер подчеркнул, что водка становится инструментом для раскрытия эмоций, которые обычно скрыты за жесткой самозащитой.



Особый акцент Тим сделал на Японии. Он указал, что в этой стране распитие спиртного является способом временного освобождения от офисной субординации и строгих социальных рамок. В пятничный вечер в изакаях (традиционных японских барах) коллеги, включая начальников, позволяют себе раскрепоститься, а на следующий день инциденты остаются за кадром.





«Это единственное место, где я понял, зачем люди вообще пьют. Не чтобы забыть. Чтобы вспомнить, кто ты есть без всего лишнего», — резюмировал путешественник.