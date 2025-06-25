В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно Morning Midas с тысячами авто

25 июня 2025, 07:37

WSJ: загоревшееся судно, перевозившее электромобили, затонуло в Тихом океане

Фото: iStock/Page Chichester

В понедельник вечером судно Morning Midas, перевозившее автомобили и электромобили, затонуло в Тихом океане спустя несколько недель после того, как на его борту начался пожар. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.