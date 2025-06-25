В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно Morning Midas с тысячами авто
В понедельник вечером судно Morning Midas, перевозившее автомобили и электромобили, затонуло в Тихом океане спустя несколько недель после того, как на его борту начался пожар. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
По информации международной компании по управлению судами Zodiac Maritime, на борту Morning Midas находилось около 3000 автомобилей, включая около 800 электромобилей. Несмотря на то что литиевые батареи, используемые в электромобилях, могут легко воспламеняться, эксперты считают, что пожар не был напрямую связан с грузом судна.
Судно вышло под флагом Либерии 26 мая из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае и должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. Пожар на борту начался 3 июня, когда Morning Midas находилось примерно в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова).
Затопление судна оставляет следователям мало зацепок для выяснения причин возгорания, что усложняет расследование. Береговая охрана США продолжает мониторинг ситуации и сбор информации о произошедшем инциденте.
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