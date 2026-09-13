Цветы себе, ужин в одиночестве и прогулки без компании: зумеры переизобрели свидания

13 сентября 2026, 15:57

Зумеры придумали новый вид свиданий — солодейтинг

Фото: Istock / iprogressman

Молодёжь всё чаще устраивает необычные свидания. Зумеры ходят в кафе в одиночку, покупают себе цветы, отправляются на выставки и даже устраивают небольшие «романтические» вечера без друзей и партнёров. Новый формат уже получил название «солодейтинг». Об этом сообщает Mash.