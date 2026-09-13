Цветы себе, ужин в одиночестве и прогулки без компании: зумеры переизобрели свидания
Молодёжь всё чаще устраивает необычные свидания. Зумеры ходят в кафе в одиночку, покупают себе цветы, отправляются на выставки и даже устраивают небольшие «романтические» вечера без друзей и партнёров. Новый формат уже получил название «солодейтинг». Об этом сообщает Mash.
При этом речь вовсе не обязательно о нехватке общения. Наоборот, молодые люди таким образом пытаются отдохнуть от постоянных разговоров, уведомлений, рабочих чатов и бесконечного информационного шума. Можно спокойно поужинать, погулять или посмотреть картины, не поддерживая беседу и не отвлекаясь на чужие истории.
Особенно популярным местом для таких одиночных свиданий стали музеи. Как выяснилось в исследовании, проведённом в шести регионах среди более чем 100 тысяч человек, около 70% опрошенных предпочитают ходить на выставки самостоятельно. Для многих это способ ненадолго выключиться из цифровой реальности и перезагрузиться.
При этом сама идея проводить время с собой далеко не новая. Ещё в 2017–2018 годах блогеры рассказывали подписчикам об одиночных походах в кафе, кино и на культурные мероприятия. Теперь же формат особенно пришёлся по душе зумерам.
По данным ВОЗ, около 20% молодых людей сталкиваются с хроническим одиночеством. При этом представители нового поколения, как отмечается в исследовании, могут легче воспринимать время наедине с собой. А постоянный поток информации и напряжённый ритм жизни, наоборот, заставляют всё чаще искать возможность просто побыть в тишине.
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