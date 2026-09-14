14 сентября 2026, 09:16

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Согласно народному календарю, 15 сентября отмечается Мамонт-овчарник, или «Козий род». Праздник получил такое название не случайно. В этот период стада возвращались с летних пастбищ, и крестьяне должны были успеть постричь овец, чтобы подготовить их к зиме и обеспечить хозяек сырьём для ткачества. Православная церковь в эту дату чтит память святого Мамонта Кесарийского, юного исповедника веры, пострадавшего за Христа в эпоху гонений. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

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Народные запреты

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Не рекомендуется в этот день ходить на рынок за покупками. Считалось, что торговцы могут обмануть, а покупателя — обокрасть. Да и приобретенные вещи не принесут радости, быстро выйдут из строя;

Считалось, что торговцы могут обмануть, а покупателя — обокрасть. Да и приобретенные вещи не принесут радости, быстро выйдут из строя; Нельзя начинать новые дела. По поверьям, любое начинание 15 сентября обречено на провал. Лучше посвятить день текущим заботам и подготовке к зиме;

По поверьям, любое начинание 15 сентября обречено на провал. Лучше посвятить день текущим заботам и подготовке к зиме; Запрещалось жаловаться на судьбу, предаваться унынию и вспоминать плохие события прошлого. Считалось, что жалобы привлекут в жизнь еще больше невзгод, а уныние отгонит удачу;

Считалось, что жалобы привлекут в жизнь еще больше невзгод, а уныние отгонит удачу; Нельзя надевать яркую, вызывающую одежду. По народному поверью, это могло привлечь сглаз и зависть недоброжелателей. В день Мамонтия предпочитали наряды скромные, но опрятные;

По народному поверью, это могло привлечь сглаз и зависть недоброжелателей. В день Мамонтия предпочитали наряды скромные, но опрятные; Запрещалось плохо обращаться с животными, обижать их, бить. Святой Мамонт был заступником зверей, и жестокость к ним могла обернуться бедой для обидчика;

Святой Мамонт был заступником зверей, и жестокость к ним могла обернуться бедой для обидчика; Не рекомендовалось проводить вечер дома в одиночестве. Особенно это касалось молодых людей, ищущих свою половинку. Считалось, что тот, кто останется вечером один, рискует задержаться в одиночестве до самой зимы.

Приметы