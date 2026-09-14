Мамонт-овчарник 15 сентября: почему нельзя ходить на рынок, начинать новые дела и обижать животных, народные приметы
Согласно народному календарю, 15 сентября отмечается Мамонт-овчарник, или «Козий род». Праздник получил такое название не случайно. В этот период стада возвращались с летних пастбищ, и крестьяне должны были успеть постричь овец, чтобы подготовить их к зиме и обеспечить хозяек сырьём для ткачества. Православная церковь в эту дату чтит память святого Мамонта Кесарийского, юного исповедника веры, пострадавшего за Христа в эпоху гонений. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНародный праздник Мамонт-овчарник — удивительный пример того, как древние языческие верования славян переплелись с православными традициями. Наши предки испокон веков почитали домашний скот как основу благополучия. Овцы и козы давали шерсть, молоко, мясо, шкуры. Крестьяне верили, что у скотины есть свои небесные заступники, и молились им о сохранности стада. С приходом христианства эти языческие покровители обрели новое имя — святого Мамонта.
Святой мученик Мамонт жил в III веке в Каппадокии, на территории современной Турции. Его родители, Феодот и Руфина, были благочестивыми христианами. За открытое исповедание веры их схватили язычники и бросили в темницу в Кесарии. Там, в заключении, Руфина преждевременно разрешилась сыном, которого молитвенно препоручила Богу. Родители скончались в темнице, а младенца взяла на воспитание благочестивая вдова Аммия.
Мамонт вырос убежденным христианином. Ещё юношей он обратил в веру многих своих сверстников-язычников. За отказ принести жертву идолам его схватили и подвергли жестоким мучениям. Святого били палками и розгами, жгли огнем, били камнями, бросили в море с грузом на шее. Но Ангел Господень чудесным образом спас его и повелел жить на горе в пустыне близ Кесарии.
Там святой Мамонт устроил небольшую церковь и проводил жизнь в строгом посте и молитве. К его жилищу собирались дикие звери — лани и козы приходили, чтобы напитать праведника молоком. Из этого молока он делал сыры и безвозмездно раздавал их нищим. Слава о богоугодной жизни святого распространилась по всей округе.
Вскоре его вновь схватили и привели на суд наместника Александра. После изощренных истязаний святого бросили на арену цирка на растерзание диким зверям, но те не тронули мученика. Тогда один из языческих жрецов поразил его трезубцем. Смертельно раненный, святой Мамонт вышел за пределы города и в небольшой каменной пещере предал свой дух Богу.
На Руси мученика Мамонта называли Мамонтием Овчарником и почитали как покровителя овец и коз. К нему обращаются с молитвами о здоровье и плодовитости домашнего скота, о защите от падежа и болезней, а также об укреплении веры и кротости, о помощи в преодолении трудностей и исцелении телесных недугов.
Традиции дняК 15 сентября крестьяне завершали стрижку овец — это был не просто хозяйственный процесс, а обряд, наполненный символикой. Считалось, что если шерсть снять раньше, она будет редкой и слабой, а если позже — овца простудится и ослабнет. Поэтому стрижку проводили именно в день Мамонта. Снятую шерсть не выбрасывали — её собирали в холщовый мешок и хранили в избе, веря, что она оберегает дом от молний и порчи.
После стрижки шерсть обрабатывали: её расчёсывали, пряли и использовали для шерстяных изделий. Особенно ценили шерсть, состриженную в этот день, так как считалось, что она обладает особой теплотой и не пропускает сквозняки, даже если человек вспотел.
Хозяйки в этот день наводили порядок в хлевах и загонах для скота. Помещения окуривали вересковым дымом — считалось, что он отгоняет нечистую силу и болезни. Стены утепляли болотным мхом, который не только сохранял тепло, но и обеззараживал, не допуская гнили. Такая подготовка к зиме была делом не просто хозяйственным, а почти ритуальным: крестьяне верили, что чистота в хлеву привлечет благополучие всему двору.
На стол 15 сентября обязательно ставили блюда из козьего молока — сыр, творог, масло. Это была дань уважения святому Мамонту, который питался молоком диких коз. Коровье молоко в этот день в пищу не употребляли — по поверьям, это могло привлечь в дом болезни и несчастья. А вот козьему молоку приписывали особую целебную силу.
С Мамонтова дня начинались гулянья парней, которым предстояло идти в рекруты. После окончания полевых работ их освобождали от трудов до самого набора в ноябре. Молодые люди наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки. Девушки и парни, мечтавшие найти свою половинку, в этот день старались бывать в смешанных компаниях — считалось, что это поможет скорее встретить пару.
Народные запреты
- Не рекомендуется в этот день ходить на рынок за покупками. Считалось, что торговцы могут обмануть, а покупателя — обокрасть. Да и приобретенные вещи не принесут радости, быстро выйдут из строя;
- Нельзя начинать новые дела. По поверьям, любое начинание 15 сентября обречено на провал. Лучше посвятить день текущим заботам и подготовке к зиме;
- Запрещалось жаловаться на судьбу, предаваться унынию и вспоминать плохие события прошлого. Считалось, что жалобы привлекут в жизнь еще больше невзгод, а уныние отгонит удачу;
- Нельзя надевать яркую, вызывающую одежду. По народному поверью, это могло привлечь сглаз и зависть недоброжелателей. В день Мамонтия предпочитали наряды скромные, но опрятные;
- Запрещалось плохо обращаться с животными, обижать их, бить. Святой Мамонт был заступником зверей, и жестокость к ним могла обернуться бедой для обидчика;
- Не рекомендовалось проводить вечер дома в одиночестве. Особенно это касалось молодых людей, ищущих свою половинку. Считалось, что тот, кто останется вечером один, рискует задержаться в одиночестве до самой зимы.
Приметы
- Муравьи запечатали входы в муравейник — к ранним и крепким морозам;
- Листья на берёзе опадают с южной стороны — осень будет тёплой, но короткой;
- Красный закат предвещает скорые морозы;
- Дождь в этот день — к сухой осени;
- Если ветер на Мамонтия с востока — урожай картофеля в следующем году будет хорошим.