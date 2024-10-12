Музей Москвы будут работать бесплатно с 14 по 20 октября

Фото: mos.ru
С 14 по 20 октября все музеи, галереи и выставочные залы Департамента культуры Москвы будут работать бесплатно. В этот период пройдет акция «Московская музейная неделя». Чтобы посетить бесплатные экспозиции, достаточно оформить билет на сайте учреждения или на mos.ru.
14 октября в Старом Английском Дворе стартует выставка «Проявить забытое». Гости увидят редкие образцы советской фототехники 1930–1980-х годов. На фотографиях — знаменитые места столицы: Большой театр, ВДНХ, памятник Маяковскому и другие.
Во вторник в Московском музее современного искусства откроется выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени». Этот фотохудожник оставил значительный след в искусстве, хотя его работы долгое время оставались незамеченными.
В «Мультимедиа-арт-музее» представят выставку «Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье» от Павла Пепперштейна. Художник проиллюстрировал книги Льюиса Кэрролла и создал уникальные работы на эту тему.
Также пройдет масштабная ретроспектива Игоря Шелковского под названием «Небесный город. Мастерская художника». Посетители увидят более 600 его произведений и смогут заглянуть в его мастерскую.
16 октября в музее-заповеднике «Царицыно» откроется экспозиция «Быть в материале», посвященная керамике и промышленному дизайну. Также продолжится выставка «Люди и фонды», приуроченная к 40-летию музея. Более 40 сотрудников выбрали предметы из фондов, которые их вдохновили. Экспонаты разместят среди других выставок, чтобы подчеркнуть их значимость.
Более подробно о бесплатных выставках можно узнать на сайте департамента. Акция продлится с 14 по 20 октября.
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Во вторник в Московском музее современного искусства откроется выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени». Этот фотохудожник оставил значительный след в искусстве, хотя его работы долгое время оставались незамеченными.
В «Мультимедиа-арт-музее» представят выставку «Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье» от Павла Пепперштейна. Художник проиллюстрировал книги Льюиса Кэрролла и создал уникальные работы на эту тему.
Также пройдет масштабная ретроспектива Игоря Шелковского под названием «Небесный город. Мастерская художника». Посетители увидят более 600 его произведений и смогут заглянуть в его мастерскую.
16 октября в музее-заповеднике «Царицыно» откроется экспозиция «Быть в материале», посвященная керамике и промышленному дизайну. Также продолжится выставка «Люди и фонды», приуроченная к 40-летию музея. Более 40 сотрудников выбрали предметы из фондов, которые их вдохновили. Экспонаты разместят среди других выставок, чтобы подчеркнуть их значимость.
Более подробно о бесплатных выставках можно узнать на сайте департамента. Акция продлится с 14 по 20 октября.
Читайте также:
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Лия Мурадьян