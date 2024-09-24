Названы самые популярные локации в Москве для туристов

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Почти половина жителей России посещают Москву хотя бы раз в год. Любимыми локациями для туристов являются Красная площадь, Большой театр и Третьяковская галерея.
Результаты исследования в рамках премии правительства Москвы в сфере столичного гостеприимства «Путеводная звезда» приводит «Газета.Ru».
Третьяковская галерея, Красная площадь и памятник «Рабочий и колхозница» стали любимыми местами не только для гостей столицы, но и для ее жителей.
При этом туристы выделили музей современного искусства «Гараж» (24%) и Музей космонавтики (29,1%). А вот Дарвиновский музей, музей-заповедник «Коломенское», Новодевичий монастырь и театр «Геликон Опера» спросом среди приезжих практически не пользуются.
Основная масса туристов посещают в Москве Красную площадь (50,8%), Большой театр (49,7%), Третьяковскую галерею (42,3%); Парк Горького (40,8%), Парк «Зарядье» (34,9%). Они также предпочитают посетить ВДНХ и Пушкинский музей.
А вот москвичи любят МХТ им. А.П. Чехова, Дарвиновский музей и музей-заповедник «Царицыно».
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Третьяковская галерея, Красная площадь и памятник «Рабочий и колхозница» стали любимыми местами не только для гостей столицы, но и для ее жителей.
При этом туристы выделили музей современного искусства «Гараж» (24%) и Музей космонавтики (29,1%). А вот Дарвиновский музей, музей-заповедник «Коломенское», Новодевичий монастырь и театр «Геликон Опера» спросом среди приезжих практически не пользуются.
Основная масса туристов посещают в Москве Красную площадь (50,8%), Большой театр (49,7%), Третьяковскую галерею (42,3%); Парк Горького (40,8%), Парк «Зарядье» (34,9%). Они также предпочитают посетить ВДНХ и Пушкинский музей.
А вот москвичи любят МХТ им. А.П. Чехова, Дарвиновский музей и музей-заповедник «Царицыно».
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Элина Позднякова