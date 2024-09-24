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Названы самые популярные локации в Москве для туристов

Туристы в Москве чаще всего бывают на Красной площадь и в Большом театре
24 сентября 2024, 13:47
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Почти половина жителей России посещают Москву хотя бы раз в год. Любимыми локациями для туристов являются Красная площадь, Большой театр и Третьяковская галерея.
Результаты исследования в рамках премии правительства Москвы в сфере столичного гостеприимства «Путеводная звезда» приводит «Газета.Ru».

Третьяковская галерея, Красная площадь и памятник «Рабочий и колхозница» стали любимыми местами не только для гостей столицы, но и для ее жителей.



При этом туристы выделили музей современного искусства «Гараж» (24%) и Музей космонавтики (29,1%). А вот Дарвиновский музей, музей-заповедник «Коломенское», Новодевичий монастырь и театр «Геликон Опера» спросом среди приезжих практически не пользуются.

Основная масса туристов посещают в Москве Красную площадь (50,8%), Большой театр (49,7%), Третьяковскую галерею (42,3%); Парк Горького (40,8%), Парк «Зарядье» (34,9%). Они также предпочитают посетить ВДНХ и Пушкинский музей.

А вот москвичи любят МХТ им. А.П. Чехова, Дарвиновский музей и музей-заповедник «Царицыно».

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В новом регионе России вводится туристический налог: сколько надо будет заплатить
В Свердловской области введут туристический налог не менее 100 рублей в сутки
24 сентября 2024, 03:41

Фото: istock/Artem Bragin

Свердловская область готовится к введению нового туристического налога, который составит не менее 100 рублей в сутки. Закон начнет действовать с 1 января 2025 года, сообщили в управлении информационной политики законодательного собрания региона.
Председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова отметила, что новая сумма была выбрана в соответствии с требованиями налогового кодекса, который предполагает увеличение ставок туристического налога. В первом году ставка может возрасти на один процент, а во втором — на два. При этом максимальная ставка налога составит пять процентов от стоимости проживания.

Чечунова также подчеркнула, что предложенная сумма в 100 рублей является значительно выше текущих ставок, которые варьируются от 30 до 50 рублей в сутки за проживание одного человека. Введение нового налога вызвало обсуждение среди местных предпринимателей и представителей туристической отрасли, которые выразили обеспокоенность возможным негативным влиянием на туристическую привлекательность региона.

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«Островок»: У россиян вырос спрос на бронирование отлей в Краснодаре
20 сентября 2024, 18:32

Фото: iStock/PavelFilatov

Согласно данным сервиса «Островок», в октябре этого года наиболее высокие темпы роста бронирования отелей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксированы в Краснодаре.
На втором месте в этом рейтинге Ростов-на-Дону, на третьем –Владивостока, а далее следуют Зеленоградск, Москва, Калининград. Как пишет Газета.ру, общий спрос россиян на бронирование отелей внутри страны в этом октябре вырос на 10% относительно прошлого.

А вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил всё больший рост популярности среди граждан такого вида туризма, как «избинг», заключающемся в аутентичном отдыхе в традиционных избах с русской печью, баней и огородом.

«Они пользуются повышенным спросом из-за экологичности, а для предпринимателей это быстрая окупаемость и возможность размещать их в рекреационных местах. Избинг, с одной стороны, сочетает в себе экологический и рекреационный туризм, а с другой — историко-культурную составляющую, особенно если изба не новая. Там можно и в баню сходить, и наслаждаться не только природой», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

Ранее директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев прогнозировал рост спроса россиян на отдых с детьми на Мальдивах вместо Турции.

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#отдых
#спрос
#поездки
#бронирование
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Россиянина лишили визы во время поездки в Европу из-за смены отеля проживания
TourDom: туриста из РФ лишили визы во время поездки в Грецию из-за смены отеля
20 сентября 2024, 17:59

Фото: iStock/FTiare

Российского туриста дистанционно лишили визы во время поездки по Европе. Об этом сообщает TourDom.
Россиянин получил шенген и благополучно добрался до Греции. Согласно информации издания, в промежутке между одобрением визы и самой поездкой мужчина успел поменять указанный отель на другой, а также изменить дату вылета.

Через несколько дней после начала путешествия туристу пришло письмо на электронную почту, в котором говорилось, что его виза аннулирована по причине «несоблюдения целей поездки».

Россиянин намерен отправить письмо с объяснением в дипмиссию и предоставить подтверждение о заселении в другой отель.

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В 2024 году самый дорогой тур в России был приобретён за 28 миллионов рублей
19 сентября 2024, 13:19

Фото: istockphoto/FTiare

В нынешнем году в России самый дорогой тур был куплен за 28 миллионов рублей. На такую сумму семья из пяти человек смогла неплохо отдохнуть в турецком Кемере в течение месяца.
Естественно, за такие деньги на курорте российским туристам были предоставлены все услуги по системе «всё включено», а это значит, что отдыхала семья действительно на широкую ногу. Пляжи в Кемере по праву считаются одними из лучших в Турции. Этот курортный город весьма популярен у туристов, а значит отнюдь не дёшев.

Для сравнения, в прошлом году самый дорогой тур обошёлся российским туристам в 24,5 миллиона рублей. Правда длился он целых 67 дней. На протяжении этого времени семья из шести человек, из которых пятеро взрослых, наслаждалась комфортным отдыхом в турецкой Анталье.

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#деньги
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#город
#услуги
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В Серпухове впервые проведут БОКСЗАБЕГ
09 сентября 2024, 18:52

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Серпухове 21 сентября впервые пройдёт туристическое событие БОКСЗАБЕГ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Программа рассчитана не только на действующих соревнующихся спортсменов. Развлекательно-спортивная программа подготовлена для всех желающих. Организаторы предусмотрели спортивные игры и другие активности; показательные бои; мастер-классы; квесты и интерактивные спектакли; квиз-игры, а также праздничный концерт со звёздами российской сцены», – рассказали в ведомстве.
Чтобы участвовать в самом забеге, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте. Участие бесплатное.

Мероприятие состоится под эгидой Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Оно направлено на популяризацию здорового образа жизни, создание позитивного имиджа города и привлечение туристов.

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#московская область
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Названа альтернатива Турции для отдыха россиян
Турэксперт Козырев: Россияне будут выбирать Мальдивы вместо Турции
02 сентября 2024, 21:36

Фото: iStock/Konstik

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев спрогнозировал рост спроса россиян на отдых с детьми на Мальдивах вместо Турции.
Так, он отметил, что в этом году был зафиксирован рост цен на путёвки в Турцию на 24% в сравнении с прошлым годом.

В беседе с Газета.ру специалист подчеркнул, что объём бронирований отелей на Мальдивах вырос за год на 46%. При этом данное направление путешествий не является самым дорогим, добавил Козырев.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике сервиса «Островок», наиболее выгодные цены на отели в сентябре зафиксированы в Судаке. Так, отмечалось, что стоимость ночи в местных отелях составляет 3,1 тыс. рублей.

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Стало известно, где можно забронировать самые дешёвые отели в сентябре
«Островок»: Выгоднее всего можно остановиться в Судаке
31 августа 2024, 18:21

Фото: iStock/fiwka86

Согласно статистике сервиса «Островок», наиболее выгодные цены на отели в сентябре зафиксированы в Судаке.
Отмечается, что стоимость ночи в местных отелях составляет 3,1 тыс. рублей.

На второй строчке этого рейтинга Краснодар, на третьей — Новосибирск. Как передаёт Газета.ру, также в топ городов по наиболее выгодным отелям вошли Ейск, Туапсе, Иркутск, Астрахань, Севастополь, а также Владикавказ.

А самыми популярными городами для отдыха в сентябре стали Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Анапа, Казань и другие.

Ранее аналитики сервиса «Авиасейлс» сообщили, что в сентябре наиболее выгодные цены на перелёты, в частности из Москвы установлены по таким внутренним направлениям, как Казань и Псков.

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#отдых
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Названы самые выгодные напрвления перелётов в сентябре
«Авиасейлс»: Из Москвы выгоднее будет лететь в Казань и Минск
31 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/PeopleImages

Согласно статистике сервиса «Авиасейлс», в сентябре наиболее выгодные цены на перелёты, в частности из Москвы установлены по таким внутренним направлениям, как Казань и Псков.
Так, цены на авиабилеты в эти города будут начинаться от 4 300 и 4 380 рублей соответственно. Также в топе самых дешёвых билетов внутри страны расположились маршруты до Чебоксар, Санкт-Петербурга и Архангельска.

Наиболее бюджетными зарубежными рейсами оказались в Минск и Ереван. Цены на билеты туда стартуют от 7 070 и 16 660 рублей соответственно. Далее в этом рейтинге следуют Даламан (Турция), Усть-Каменогорск (Казахстан), Ургенч (Узбекистан).

Как уточняет Газета.ру, 34% всех авиабилетов на сентябрь россияне забронировали с вылетом из Москвы.

Ранее сообщалось, что в России 31% бронирований в российских объектах размещения в августе 2024 года пришлось на туристов с детьми.

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#билеты
#россияне
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Три подмосковных участника вышли в гранд-финал проекта «Мастера гостеприимства»
30 августа 2024, 17:30

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Три участника из Московской области стали победителями третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Итоги конкурса подвели в Ханты-Мансийске. Победителями стали 49 участников из 29 регионов России. От Подмосковья приглашение в гранд-финал получили три участника.
«Педагог-организатор психологического центра «Юность» из Подольска Надежда Штрекер первенствовала в номинация «Инновационной менеджмент в управлении индустрии гостеприимства» с проектом «Информационная платформа для маломобильных туристов». Гендиректор «ИЗИ ГАЙД» Александр Малинин отличился в номинации «Сделано в России», представив проект «Аудио-экскурсия с сувенирной картой TriMoTi». А руководитель группы Центра корпоративной культуры ЦАГИ Елена Магаляс признана лучшей в номинации «Научно-популярный туризм» с проектом «Город начинается с ЦАГИ», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Проект Надежды Штрекер – это первый в России сайт-агрегатор, который поможет маломобильным туристам самостоятельно создавать маршрут путешествия, делиться опытом поездок и зарабатывать на экспертизе.

Аудио-экскурсию с интерактивной картой, нарисованной отечественными художниками, предложил Александр Малинин. Его проект включает маршрут с достопримечательностями и объектами, экскурсии, указатели кафе и ресторанов, отметки видовых точек и популярных мест для фото. Под каждую экскурсию предусмотрена музыка. Аудиогид озвучат профессиональные актёры.

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Цель проекта «Город начинается с ЦАГИ» Елены Магаляс – показать гостям и жителям Жуковского неразрывную связь города и аэрогидродинамического института, благодаря которому появился новый населённый пункт. Инициатива также популяризирует историю отечественной науки.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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