Турэксперт Ансталь назвала основной плюс отдыха в бархатный сезон

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Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что основным плюсом отдыха в бархатный сезон является цена, которая значительно ниже той, которую туристы платят в летнее время.
«Температура на курортах не такая высокая, как в самый пик сезона, что дает возможность насладиться отдыхом без жуткой жары. Кроме того, в бархатный сезон меньше туристов с детьми, что для некоторых является важным показателем. Да и в целом в этот период туристов меньше», — добавила в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Ранее сообщалось, что согласно исследованию сервиса путешествий МТС Travel, наиболее популярным направлением путешествий на ноябрьские выходные для россиян стал Сочи. Так, спрос на это направление вырос почти в три раза.
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