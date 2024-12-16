Топ-менеджер оборонного завода передавал детали самолётов Украине

Видео: пресс-служба УФСБ по городу Москве и Московской области
Бывший топ-менеджер Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) в Подмосковье Михаил Баранов приговорён к девяти годам лишения свободы. Суд признал его виновным в хищении деталей для истребителей МиГ-29.
Более того: ворованные комплектующие экс-управленец не сбывал где-то на «чёрном рынке», а вывозил на Украину, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области. Дело рассматривал Московский областной суд. В ходе расследования было установлено, что Баранов организовал целый контрабандный канал поставки дефицитных деталей для самолётов военного назначения в интересах Украины. Кроме того, он передавал представителям иностранного государства техническую документацию, доступ к которой был ограничен.
Преступную деятельность экс-менеджера и подельников пресекли сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с подразделениями центрального аппарата ведомства, а также работники Федеральной таможенной службы (ФТС) России. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены все эпизоды противоправной деятельности, включая случаи, когда Баранов снимал копии с чертежей вручную.
Детали и документы передавались представителям украинского «Одесского авиационного завода». Действия Баранова и его соучастников из числа работников предприятия квалифицированы сразу по нескольким статьям УК РФ. Организатор группы злоумышленников получил по совокупности преступлений девять лет лишения свободы за государственную измену, руководство преступным сообществом, тайное хищение чужого имущества и попытку контрабанды. Ещё семеро участников группы получили различные сроки от одного до семи лет.
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Преступную деятельность экс-менеджера и подельников пресекли сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с подразделениями центрального аппарата ведомства, а также работники Федеральной таможенной службы (ФТС) России. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены все эпизоды противоправной деятельности, включая случаи, когда Баранов снимал копии с чертежей вручную.
Детали и документы передавались представителям украинского «Одесского авиационного завода». Действия Баранова и его соучастников из числа работников предприятия квалифицированы сразу по нескольким статьям УК РФ. Организатор группы злоумышленников получил по совокупности преступлений девять лет лишения свободы за государственную измену, руководство преступным сообществом, тайное хищение чужого имущества и попытку контрабанды. Ещё семеро участников группы получили различные сроки от одного до семи лет.
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Александр Бойцов