Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста Тимура Иванова

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)
В Москве Басманный суд 17 декабря будет рассматривать ходатайство следствия о продлении срока ареста по уголовному делу, в котором фигурирует бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщило агентство ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что срок следствия по делу о взятке продлили до конца марта следующего 2025 года.
Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. На момент задержания его подозревали в получении взятки на сумму свыше одного миллиона рублей, но позже данная сумма возросла в десятки раз. Ему было предъявилено обвинение по статье, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. По информации правоохранительных органов, ФСБ собирала доказательства против Иванова на протяжении пяти лет.
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«Басманный районный суд Москвы 17 декабря рассмотрит ходатайство следственного органа о продлении Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», — обратил внимание собеседник агентства.
Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. На момент задержания его подозревали в получении взятки на сумму свыше одного миллиона рублей, но позже данная сумма возросла в десятки раз. Ему было предъявилено обвинение по статье, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. По информации правоохранительных органов, ФСБ собирала доказательства против Иванова на протяжении пяти лет.
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Ольга Енгалычева