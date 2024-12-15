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Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста Тимура Иванова

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

В Москве Басманный суд 17 декабря будет рассматривать ходатайство следствия о продлении срока ареста по уголовному делу, в котором фигурирует бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщило агентство ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что срок следствия по делу о взятке продлили до конца марта следующего 2025 года.

«Басманный районный суд Москвы 17 декабря рассмотрит ходатайство следственного органа о продлении Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», — обратил внимание собеседник агентства.



Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. На момент задержания его подозревали в получении взятки на сумму свыше одного миллиона рублей, но позже данная сумма возросла в десятки раз. Ему было предъявилено обвинение по статье, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. По информации правоохранительных органов, ФСБ собирала доказательства против Иванова на протяжении пяти лет.

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Президент Бразилии выписан из больницы после операции по удалению части черепа
15 декабря 2024, 18:29

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул больницу в Сан-Паулу. Он был госпитализирован 10 декабря.
Лечащие врачи главы государства сообщили журналистам бразильского портала G1, что 79-летний президент здоров и может вернуться к исполнению своих обязанностей. Ему даны рекомендации в ближайшие 15 дней избегать физических нагрузок и не совершать дальних поездок, особенно зарубежных.

Напомним, вечером 9 декабря у Луиса да Силвы начались сильные головные боли. Проведенное МРТ выявило кровоизлияние в мозг. Ему была проведена краниотомия. Эта операция, при которой временно удаляется часть черепа для проведения хирургических манипуляций.

Затем президенту Бразилии дренировали гематому. Операция прошла успешно, при этом 11 декабря была проведена еще одна медицинская процедура для предотвращения повторного кровоизлияния.

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Пушков: Зурабишвили готовит политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов
15 декабря 2024, 18:08

Фото: iStock/ Derek Brumby

Российский Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Телеграм-канале, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов в республике.
«Она понимает, что власти Грузии не могут допустить двоевластия и сосуществования двух президентов — только что официально избранного и бывшего, отказывающегося уходить», — обратил внимание Алексей Пушков.

Сенатор подчеркнул, что Саломе Зурабишвили хочет дать новый импульс протестам оппозиции, и тем самым, получается, готовит громкую политическую провокацию.

«Ему [избранному президенту Грузии Михаилу Кавелашвили] противостоит цепляющаяся за власть француженка Саломе Зурабишвили, отказывающаяся признать результаты выборов и оставить пост президента 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий», — сказал Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что Зарубишвили не желает «оказаться на нетерпеливо ждущей ее помойке истории».

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#пушков
#грузия
#саломе зурабишвили
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В Финляндии требуют открыть границу с Россией
15 декабря 2024, 17:53

Фото: istockphoto/Hasbi Sahin

В четырех городах Финляндии прошли митинги с требованием открытия границ с Россией. Их организаторами выступили активисты местного русскоязычного «Александровского общества».
Проведение акции было согласовано с местными властями и полицией. Митинги прошли в Хельсинки, Тампере, Лаппенранте и Лахти и были не слишком многочисленными. На сайте «Александровского общества» опубликован манифест, принятый финскими активистами.

«Мы призываем к пересмотру решения Государственного Совета о закрытии восточной границы. Несмотря на сложности во взаимоотношениях между государствами, по железной дороге и морским путям по-прежнему происходит передвижение товаров. Мы требуем запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки», — гласит документ.

Также общество требует от властей прекратить закрывать русскоязычные школы и классы, восстановить почтовое сообщение между Финляндией, Белоруссией и Россией и отказаться от введения ограничений на приобретение недвижимости людям с российским гражданством.

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#финляндия
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#граница
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Президент РФ инициировал спасательные работы в Керченском проливе
15 декабря 2024, 17:06

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе и создать рабочие группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая будет ликвидировать последствия ЧП, передало агентство РИА Новости.
«Президент Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров», — обратил внимание пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин «дал необходимые поручения по организации спасательных работ».

По поручению главы российского государства будет создана правительственная рабочая группа при участии «упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым». Рабочая группа будет организовывать спасательные работы, а ещё ликвидировать последствия разлива топлива, отметил пресс-секретарь президента России.

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Турция опровергла ряд постов якобы Эрдогана о необходимости очистить Сирию от курдов
15 декабря 2024, 17:05

Фото: iStock/ rarrarorro

Администрация президента Турции опровергла ряд публикаций в социальных сетях, в которых лидер турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан якобы объявили о необходимости очистить Сирию от курдов.
В социальных сетях распространяются заявления, которые приписываются Эрдогану и Фидану, в них говорится, что они якобы заявили о том, что «первоначальной целью Турции является ликвидация статуса курдов в Сирии», «Сирия будет полностью очищена от курдов».

Администрация президента Турции подчеркнула, что публикации в социальных сетях, пропагандирующие террористическую организацию PПK/PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и утверждающие, что они являются заявлением Реджепа Тайипа Эрдогана и Хакана Фидана — это дезинформация.

В заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики попросили граждан республики не полагаться на дезинформационные кампании, которые проводятся террористическими организациями для провоцирования общественного мнения.

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#интернет
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ЮАР не может повлиять на решение МУС для приглашения Путина на саммит G20
15 декабря 2024, 15:59

Фото: iStock/Bet_Noire

Южно-Африканская республика (ЮАР) пока не может оказать влияние на ордер Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России Владимира Путина, чтобы пригласить его на саммит G20. Об этом в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.
Он подчеркнул, что правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. В настоящее время не представляется возможным повлиять на решение МУС.

Напомним, что в августе 2023 года Путин принял участие в XV саммите БРИКС по видеосвязи, поскольку МУС выдан в отношении российского лидера ордер на арест. Очно на саммит в ЮАР прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.

Саммит G20 пройдёт 21-22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге.

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#владимир путин
#мус
#юар
#россия
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Госсекретарь США Блинкен провёл переговоры с новым сирийским руководством
15 декабря 2024, 15:52

Фото: istockphoto/IherPhoto

Белый дом уже провёл предварительные переговоры с новым руководством Сирии. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глава американского внешнеполитического ведомства уточнил, что он вместе с другими дипломатами пообщался с представителями организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Акабе (Иордания). Об рассказала газета The Guardian. Деталей встречи госсекретарь США не раскрыл, но добавил, что во встрече принимали участие «другие стороны».

Дипломаты из США, Турции и стран Евросоюза после встречи заявили о полной поддержке сирийского народа в этот непростой момент во имя построения безопасного и стабильного будущего. Журналисты издания подчеркнули, что Блинкен встретился с представителями «Хайат Тахрир аш-Шам»*, несмотря на то, что в 2018 году США признали эту организацию террористической.

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#журналисты
#сирия
#дипломат
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Нарышкин: кандидат на пост главы ЦРУ Рэтклифф — профессионал
15 декабря 2024, 15:28

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прокомментировал назначение Джона Рэтклиффа главой ЦРУ, проинформировало агентство РИА Новости.
Сергей Нарышкин передал, что не знаком с Джоном Рэтклиффом, который занимал пост главы нацразведки Соединённых Штатов Америки в годы первого президентства Дональда Трампа, но отметил, что знает о нем, как о профессионале.

«Так что, ждем решения», — обратил внимание глава Службы внешней разведки.

О кандидате на пост главы ЦРУ стало известно еще в ноябре. Потом Дональд Трамп подтвердил в социальной сети Truth Social данную информацию, назвав Джона Рэтклиффа «борцом за правду и честность». По информации Reuters, назначенный глава ЦРУ активно критиковал политику администрации Джо Байдена на Ближнем Востоке. Его беспокоило намерение Вашингтона ограничить поставки оружия Израилю в ответ на непропорциональное применение силы со стороны Тель-Авива в секторе Газа.

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Путин проведёт заседание коллегии Минобороны на предстоящей неделе
15 декабря 2024, 15:07

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт заседание коллегии Минобороны, а также встретится с паралимпийцами, завоевавшими награды на Олимпийских играх в Париже. Об этом говорится в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Также на ближайшей неделе у главы государства запланировано заседание Госсовета по вопросам поддержки семей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в четверг 19 декабря состоится прямая линия вместе с пресс-конференцией – программа «Итоги года с Владимиром Путиным». В ночь на 8 декабря начал работу специально организованный колл-центр для сбора обращений от россиян.

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