Топ-менеджер Сбера Белевцев: ИИ не сможет заменить журналиста

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Вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев заявил, что нейросети не смогут заменить журналистов, поскольку искусственный интеллект не обладает авторской позицией.
«Так, проводя интервью, журналист пытается докопаться до сути, понять человека, дать авторскую позицию, то, что ему реально важно. Искусственный интеллект пока еще такое интервью провести не может», – пояснил в беседе с Газета.ру Белевцев.
Однако, отметил эксперт, нейросети способны лучше человека выявлять фейки, особенно это касается изображений.
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