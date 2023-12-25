В России глава ГУР Украины Буданов обвиняется в совершении 104 терактов

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СК РФ обвинил главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в совершении 104 терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, который уже второй раз заочно арестовал его.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Уточняется, что Буданов заочно арестован столичным судом за причастность к серии терактов.
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