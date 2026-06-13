Топовый YouTube-блогер MrBeast первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков

13 июня 2026, 21:25

У топового ютубера MrBeast 500 млн подписчиков

Фото: istockphoto/EKIN KIZILKAYA

Самый популярный в мире видеоблогер MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) установил новый рекорд, преодолев отметку в 500 миллионов подписчиков на YouTube. Об этом сообщается в официальном блоге видеохостинга.





Основной канал, специализирующийся на челленджах и благотворительных акциях, создали в феврале 2012 года. На текущий момент на нем опубликовано 985 видеороликов. MrBeast стал самым популярным автором на YouTube еще в июне 2024 года.





«Сегодня (12 июня — прим. ред.) Джимми Дональдсон, известный по всему миру как MrBeast, официально вошел в историю, став первым индивидуальным создателем контента, достигшим 500 миллионов подписчиков на YouTube», — говорится в заявлении платформы.