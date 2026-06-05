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«Я подсказывал»: Друг Влада А4 привел его к славе блогера

Друг Влада А4 Аршавин давал ему подсказки по блогингу
Владислав Бумага (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)

Певец Максим Аршавин поделился воспоминаниями о своей дружбе с известным тиктокером Владиславом Бумагой (Владом А4), которому 5 июня исполняется 30 лет. Они вместе учились в кулинарном колледже в Минске и жили в одной квартире.



В материале NEWS.ru говорится, что на тот момент Аршавин уже вёл YouTube-канал с аудиторией более 20 тысяч подписчиков. Влад заинтересовался процессом, и Максим начал помогать ему с созданием первых роликов.

«Я помогал, подсказывал. Самые первые свои ролики Влад снимал в квартире моих родителей, на фоне стены с рисунками и надписью «Влад А4», — вспомнил Аршавин.

Он обучал приятеля монтажу, работе с программами и фототехникой. По словам Максима, будущий блогер проявил себя как упорный и любознательный ученик, много читал и изучал маркетинг.

После переезда Влада в Москву их общение прекратилось. Ссоры не было, подчеркнул собеседник. Сегодня Влад А4 — известный ютубер. Он женат на Юлии Годуновой, у пары растёт дочь.
Никита Кротов

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