«Я подсказывал»: Друг Влада А4 привел его к славе блогера
Друг Влада А4 Аршавин давал ему подсказки по блогингу
Певец Максим Аршавин поделился воспоминаниями о своей дружбе с известным тиктокером Владиславом Бумагой (Владом А4), которому 5 июня исполняется 30 лет. Они вместе учились в кулинарном колледже в Минске и жили в одной квартире.
В материале NEWS.ru говорится, что на тот момент Аршавин уже вёл YouTube-канал с аудиторией более 20 тысяч подписчиков. Влад заинтересовался процессом, и Максим начал помогать ему с созданием первых роликов.
«Я помогал, подсказывал. Самые первые свои ролики Влад снимал в квартире моих родителей, на фоне стены с рисунками и надписью «Влад А4», — вспомнил Аршавин.
Он обучал приятеля монтажу, работе с программами и фототехникой. По словам Максима, будущий блогер проявил себя как упорный и любознательный ученик, много читал и изучал маркетинг.
После переезда Влада в Москву их общение прекратилось. Ссоры не было, подчеркнул собеседник. Сегодня Влад А4 — известный ютубер. Он женат на Юлии Годуновой, у пары растёт дочь.