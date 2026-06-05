«Я подсказывал»: Друг Влада А4 привел его к славе блогера

05 июня 2026, 16:23

Друг Влада А4 Аршавин давал ему подсказки по блогингу

Владислав Бумага (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)

Певец Максим Аршавин поделился воспоминаниями о своей дружбе с известным тиктокером Владиславом Бумагой (Владом А4), которому 5 июня исполняется 30 лет. Они вместе учились в кулинарном колледже в Минске и жили в одной квартире.





В материале NEWS.ru говорится, что на тот момент Аршавин уже вёл YouTube-канал с аудиторией более 20 тысяч подписчиков. Влад заинтересовался процессом, и Максим начал помогать ему с созданием первых роликов.





«Я помогал, подсказывал. Самые первые свои ролики Влад снимал в квартире моих родителей, на фоне стены с рисунками и надписью «Влад А4», — вспомнил Аршавин.