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Торговые центры Vegas откроются 26 марта

25 марта 2024, 19:44
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Все торгово-развлекательные центры под брендом Vegas возобновят свою работу для посетителей с 26 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
«Со вторника вы сможете вновь посетить любимые магазины, рестораны и другие проекты Vegas», — говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что 25 марта торговые центры «Vegas Крокус сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» закрыли для посещения жителей. Торговые центры принадлежат компании Crocus Group.


В концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжаются разборы завалов. На момент написания материала, работы выполнены на 90%.

В понедельник, 25 марта стало известно, что совершившие теракт в здании «Крокус Сити Холла» вооруженные преступники, были найдены с помощью тепловизоров и собак. Об этом сообщил, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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#крокус сити холл
#москва
#торговый центр
#терроризм
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CNN: Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в €1 млн
26 марта 2024, 03:13

Фото: iStock/duobrasil

Один из самых титулованных футболистов в истории, экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, которого ранее осудили на 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки, вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Об этом сообщает CNN со ссылкой на испанское спортивное издание Marca.
Решение принял Высший суд Каталонии. Алвес будет находиться на свободе на время рассмотрения апелляции, однако ему запрещено покидать страну, он сдал принадлежащие ему бразильский и испанский паспорта, и обязан являться в суд по мере необходимости.

Напомним, что в 2022 году в полицию Барселоны обратилась девушка, заявившая, что отдыхала в ночном клубе, где познакомилась с футболистом. Он заманил её в туалет, где повалил на пол, заставил удовлетворить его орально, а затем изнасиловал. Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако, потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболиста заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.

В итоге суд признал Алвеса виновным в изнасиловании и приговорил 40-летнюю звезду футбола к 4,5 годам лишения свободы.

Дани Алвес известен по выступлениям за клубы «Севилья», «Барселона», «Ювентус» и ПСЖ. Бразилец становился чемпионом Франции, Италии, Испании, а также завоевывал национальные кубки всех этих стран. В составе «пентакампеонов» защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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#футбол
#тюрьма
#изнасилование
#спортсмены
#бразилия
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ТАСС: Минтруд предлагает заключать договора с мигрантами не более чем на 2 года
26 марта 2024, 02:52

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Минтруд РФ предлагает ограничить срок заключения договоров с мигрантами двумя годами. Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект уже опубликовали на федеральном портале проектов НПА.
«Предлагается ограничить срок действия документа двумя годами при условии работы у одного работодателя. Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист», — рассказали в ведомстве.

При этом работодателю разрешено использовать механизм организованного набора и после истечения ограничительного срока.

По сведениям «Известий», документ уже поддержали в профильном комитете Госдумы.

Институт демографических исследований РАН оценивает количество нелегальных мигрантов в России примерно в четыре миллиона, однако точную цифру назвать невозможно.

Ранее МВД утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России. К заполненному заявлению надо приложить копию трудового договора или договора на осуществление работ. После чего данное уведомление необходимо отнести в территориальный отдел МВД в распечатанном виде с помощью личной подачи или можно отправить по почте. Примечательно, что заполнять необходимо на русском языке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна иметь это в виду и не допустить такого развития событий, при которых будут появляться отдельные опасные районы мигрантов.

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#минтруд
#мвд
#договор
#мигранты
#трудоустройство
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РБК: Один из арестованных по делу о теракте был ранее судим за кражу шоколадки
26 марта 2024, 02:06

Фото: iStock/kontrast-fotodesign

Арестованный 25 марта пособник террористов из «Крокус Сити Холла» Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован за кражу шоколада из магазина. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее постановление Центрального районного суда города Твери.
Из карточки на сайте суда следует, что 5 апреля 2021 года мужчина украл из тверского магазина «Пятерочка» две плитки шоколада Milka и две —Ritter Sport на общую сумму в 350 рублей. Из-за малозначительности данной суммы Диловар, несмотря на признание вины, отделался «административкой» и штрафом в тысячу рублей.

Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая предполагаемых подельников террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» — Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых. Следствие полагает, что арестованный по этому делу Шамсидин Фаридуни вовлёк подозреваемых в состав преступной группы в целях совершения террористической атаки.

Все трое обвиняются по делу о теракте в «Крокусе». Никто из них вину свою в зале суда не признал. При этом один из подозреваемых в причастности к террористическому нападению на «Крокус Сити Холл» является гражданином Российской Федерации. Это следует из материалов уголовного дела. Речь идёт о 24-летнем Диловаре Исломове. Согласно данным ОСАГО, он имеет российское гражданство. Проживает он вместе с отцом и братом в Тверской области, работает таксистом.

По информации Telegram-канала «112», именно Диловар Исломов был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором преступники пытались скрыться после массового расстрела людей в концертном зале «Крокус Сити Холла».

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#арест
#шоколад
#суд
#теракт
#кража
#крокус сити холл
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Во Флориде детям запретили заводить аккаунты в соцсетях
26 марта 2024, 02:01

Фото: iStock/ monkeybusinessimages

В американском штате Флорида детям запретили заводить аккаунты в социальных сетях. Соответствующий закон подписал губернатор штата Рон Десантис, о чем сообщается на его сайте.
Заводить аккаунты теперь запрещено местным детям до 14 лет. Подросткам 14 и 15 лет заводить аккаунты разрешено только с согласия родителей.

Губернатор объяснил свое решение тем, что соцсети наносят вред детям во многих смыслах, а принятая мера надежнее защитит детей от вредоносного контента.

Ранее Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец объяснила идею запрета на использование соцсетей детьми до 14 лет деструктивным влиянием таких онлайн-сообществ на психику ребёнка. По ее словам, от родителей поступает много соответствующих обращений. «Кибербуллинг — не единственная причина, которая доставляет родителям тревогу и беспокойство, но также вовлечение детей и в группы суицидов, и в группы экстремистские», — сказала она, отметив, что обезопасить ребёнка от такого влияния Сети задача не только родителей, но и государства.

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#губернатор
#соцсети
#вред
#закон
#дети
#сша
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В Петербург и Ленобласть возвращаются минусовая температура и снег
26 марта 2024, 01:37

Фото: iStock/ Stanislav Sablin

Температура воздуха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области снова опустится до минусовых значений, также возможны осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем в Telegram-канале.
«Циклон Letizia миновал Санкт-Петербург, можно сказать, нам повезло, а вот восток Ленинградской области вчера вечером и сегодня ночью попал под его снежную "шапку", и территорию за Волховом присыпало мокрым снегом», — рассказал Колесов.

По словам метеоролога, минусовая температура ожидается в ночное время суток. Но с середины недели уже возможно повышение температуры до 10°C, а минусовые значения уйдут, подбодрил синоптик.

25 марта температура в городе не превысила 4°C.

Во вторник, 26 марта, в Петербурге ближе к вечеру ожидаются небольшие дожди и до 5°C… 7°C.

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#санкт-петербург
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Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан за посты о теракте в «Крокусе»
26 марта 2024, 00:56

Фото: iStock/ Thomasaf

В петербургском аэропорту Пулково задержан Николай Конашенок, который неоднозначно высказался в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле», после чего его супруга Роксана Шатуновская ушла с поста директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия». Об этом пишет «Фонтанка».
Он собирался лететь в Армению через Москву, утверждается в материале.

Издание также опубликовало видео с извинениями Николая Конашенка якобы записанное петербургскими полицейскими.

«Вчера разместил … два поста, в первом из которых задавал вопрос, что было бы, если бы теракт произошел не в «Крокус Сити», а в Кремле. А во втором размышлял о том, почему несчастье произошло на концерте группы ''Пикник'', а не какого-то другого музыкального коллектива», — говорит на видео Конашенок. — «Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим»

Посты, о которых идет речь, были удалены вскоре после публикации. Но их скриншоты успели опубликовать ряд Telegram-каналов.

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В столичных больницах остаётся 70 пострадавших после теракта в «Крокусе»
Депздрав Москвы: В больницах остались 70 человек, пострадавших от теракта
26 марта 2024, 00:31

Фото: iStock/OlgaKorica

В больницах Москвы до сих пор остаются 70 человек, пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, слова которого приводит «Интерфакс».
«Все поступившие в московские стационары пациенты живы. Сегодня в больницах остается 70 пациентов, изменилась тяжесть их состояния в результате очень качественной и профессиональной работы московских медиков», — отметил Хрипун.

Кроме того, по его словам, практически на треть сократилось количество пациентов, которые поступили в тяжелом состоянии — на данный момент их насчитывается 25.

Пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» оказывали помощь медицинские бригады и санавиация, для людей было подготовлено 1,5 тысячи коек в медорганизациях Москвы и Подмосковья. Об этом 25 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявила зампред правительства Татьяна Голикова.

Вице-премьер сообщила, что в настоящий момент 52 пострадавших от теракта выписаны из больниц, 93 остаются на стационарном лечении, в том числе 5 детей.Она также заявила, что 11 тыс. добровольцев сдали 4 тыс. литров цельной крови за два прошедших выходных дня.

Помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» оказывали 203 выездные медицинские бригады и санавиация. Сейчас жителям оказывается стационарное лечение и последующее врачебное сопровождение при необходимости.

Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным,от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.

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#москва
#пострадавший
#крокус сити холл
#теракт
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МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе» — 95 имен
МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе», в нем 95 человек
26 марта 2024, 00:04

Фото: iStock/ Rafa Jodar

МЧС России опубликовало обновленный поименный список погибших при теракте в «Крокусе Сити Холле».
На 20:50 мск 25 марта в нем значатся 95 имен. В прошлом списке было 68 человек.

По последним же данным Следственного комитета, жертвами трагедии стали 137 человек, еще более 180 были ранены.

Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. В зал ворвались группа мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. По последним данным, число жертв выросло до 143, пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 человек, подозреваемых в причастности к преступлению.

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#стрельба
#мчс
#пожар
#человек
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Срок военной службы в новых регионах до их вхождения в РФ засчитают в стаж
26 марта 2024, 00:01

Фото: iStock/Kachura_Oleg

Комиссия правительства РФ одобрила законопроект, который позволяет военным пенсионерам зачислять в свой страховой стаж период службы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в кабинете министров.
Выдвинутая российским Минтруда законодательная инициатива приравнивает период прохождения службы в новых российских регионах к службе в органах МВД, противопожарной службы или в Росгвардии. При этом, зачисление указанных сроков службы в стаж должно учитывать нормы закона, дающего гражданам новых регионов права на пенсионное обеспечение.

При этом учитывать срок военной либо приравненной к ней службы предлагают для тех, кто проходил её в ДНР после 7 апреля 2014-го, в ЛНР – после 27 апреля того же года, а в Запорожской или Херсонской областях — после 24 февраля 2022 года.

В случае его принятия, предлагаемый закон будет действовать и для тех граждан, которые въехали на территорию России до включения новых регионов в состав Российской Федерации.

Напомним, что в августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому стаж работы на госслужбе в новых регионах будет зачтен при поступлении на госслужбу.

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#правительство
#армия
#днр
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