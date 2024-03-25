Торговые центры Vegas откроются 26 марта

Фото: Радио 1
Все торгово-развлекательные центры под брендом Vegas возобновят свою работу для посетителей с 26 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
«Со вторника вы сможете вновь посетить любимые магазины, рестораны и другие проекты Vegas», — говорится в сообщении компании.Ранее сообщалось, что 25 марта торговые центры «Vegas Крокус сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» закрыли для посещения жителей. Торговые центры принадлежат компании Crocus Group.
В понедельник, 25 марта стало известно, что совершившие теракт в здании «Крокус Сити Холла» вооруженные преступники, были найдены с помощью тепловизоров и собак. Об этом сообщил, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Читайте также:
В ФСБ рассказали, благодаря чему удалось вычислить и задержать террористов из «Крокуса»
США не будут оказывать РФ помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе»
Захарова назвала аморальным заявление США об отказе помогать РФ после теракта
Мария Федоровцева