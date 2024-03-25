США не будут оказывать РФ помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе»

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Контакты США и России по борьбе с терроризмом разрушены, причем не по вине Москвы. В Белом доме заявили, что не намерены оказывать помощь России в сфере безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующее заявление сделал в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее рассказал, что президент РФ Владимир Путин был первым, кто в 2001 году протянул руку помощи американцам и заявил о готовности оказать помощь после теракта 11 сентября, в ходе которого террористы захватили четыре рейсовых пассажирских самолета и направили их в сторону «башен-близнецов».
В ноябре 2001 года Владимир Путин прибыл в Нью-Йорк с рабочей поездкой и начал ее с посещения развалин комплекса Всемирного торгового центра, ставшего 11 сентября объектом беспрецедентной атаки террористов-камикадзе. Тогда руины 110-этажных «башен-близнецов" погребли под собой около 6 тыс человек.
Власти США отказались поздравлять Владимира Путина с победой на выборах главы государства, об этом в прошлый понедельник заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
При этом, страны Евросоюза высказали России слова солидарности и сочувствия. Европейский союз выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе против терроризма в случае, если Москва обратиться с такой просьбой.
В понедельник 25 марта заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в Красногорске.
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В ноябре 2001 года Владимир Путин прибыл в Нью-Йорк с рабочей поездкой и начал ее с посещения развалин комплекса Всемирного торгового центра, ставшего 11 сентября объектом беспрецедентной атаки террористов-камикадзе. Тогда руины 110-этажных «башен-близнецов" погребли под собой около 6 тыс человек.
При этом, страны Евросоюза высказали России слова солидарности и сочувствия. Европейский союз выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе против терроризма в случае, если Москва обратиться с такой просьбой.
В понедельник 25 марта заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в Красногорске.
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США не намерены поздравлять Владимира Путина с победой на выборах
Мария Федоровцева