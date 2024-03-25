Захарова назвала аморальным заявление США об отказе помогать РФ после теракта

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Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Белого дома, что США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает в своем телеграм-канале «RT на русском».
«Демонстративное аморальное поведение стало «новой нормальностью» в либеральных демократиях», — сообщила Захарова в ходе брифинга.В понедельник 25 марта представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не намерены оказывать помощь России в сфере безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Ранее страны Евросоюза высказали России слова солидарности и сочувствия, а также обозначили возможность сотрудничества в борьбе против терроризма.
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Мария Федоровцева